Madrid reduce su tasa de abortos pese a que las interrupciones voluntarias del embarazo aumentan hasta las 18.149

La tasa de abortos ha aumentado en casi todas las comunidades autónomas de España. Madrid es una de las pocas excepciones. En la región se ha reducido de 13,92 en 2023 a 13,56 (por cada 1.000 mujeres) en 2024, pese a que el número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) ha aumentado en 278, hasta llegar a las 18.149. Solo un 0,4% de todas ellas se realizaron en centros públicos.

En toda España, casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se siguen realizando fuera de la red pública, según los datos ofrecidos este miércoles por la ministra Mónica García. La titular de Sanidad ha exigido a las comunidades "planes claros para darle la vuelta a esta situación", poniendo como ejemplo la Comunidad de Madrid.

En la región, de las más de 162.000 interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en la última década apenas hubo 177 en hospitales públicos: "Esto es absolutamente inaceptable", ha señalado la ministra.

En 2024, de los 18.149 abortos que tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid tan solo 86 fueron en centros públicos, alrededor del 0,47%. Es la comunidad autónoma con menos IVE en estos centros, solo por detrás de Extremadura, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Perfil de las mujeres

Según los datos sobre las IVE publicados por el Ministerio de Sanidad, la gran mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en la Comunidad de Madrid se realizaron en mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años. Por debajo de 16 hubo 32; y unas 1.759 se realizaron en aquellas con 16-19 años.

Entre las de 20 y 24 años hubo 4.427 abortos; 4.235 en las de 25-29 años; 3.575 en las de 30-34 años; 2.702 en las de 35-39; 1.294 en las de 40-44; y 124 en las de más de 44 años.

Además, más de la mitad (9.784) de las mujeres que interrumpieron su embarazo no tenían ningún hijo; 4.237 tenían uno; 2.859 mujeres dos; 946 tres; 237 cuatro y 86 seis o más.

La mayoría de las madrileñas (9.663) no utilizaban ningún método de contracepción, frente a las 4.696 de las mujeres que dijeron usar métodos barrera y las 3.238 que consumían métodos hormonales.

Asimismo, la gran mayoría de IVE (17.113) fueron a petición de la mujer, frente a las 563 interrupciones motivadas por el grave riesgo que suponía el embarazo para su vida o salud, y los 455 que fueron por riesgo de graves anomalías en el feto. Otros 18 se llevaron a cabo ante las "anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable".