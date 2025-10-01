Madrid esgrime un informe de la Academia de Historia que une la Real Casa de Correos a la Ilustración contra su declaración como lugar de memoria

De todos los frentes que mantiene abiertos el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el Ejecutivo central, tal vez la disputa en torno a la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática sea el de mayor profundidad simbólica. El edificio, sede del Gobierno regional desde 1985, fue en el pasado sede de la Dirección General de Seguridad y, durante el franquismo, lugar en que está acreditado que se practicaron torturas, motivo por el cual, en octubre de 2024 el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática decidió incoar expediente para incluirlo entre los espacios reconocidos como lugares de memoria democrática.

Al amparo de la Ley 20/2022, tal reconocimiento promueve la instalación de "placas, paneles o algún distintivo memorial interpretativo". Una cuestión que en Sol se percibe como una afrenta directa, el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de relacionar al de Isabel Díaz Ayuso con la dictadura. Contra ello se articuló toda una estrategia a tres niveles. Político, con actos conmemorativos del 40 aniversario como sede de la presidencia, la edición de un libro conmemorativo y la producción de un documenta. Legal, con el blindaje del edificio a través de una enmienda en un decreto ómnibus a finales del año pasado. Y jurídico, con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la incoación del expediente.

A su vez, el Gobierno central ha recurrido ante el Constitucional la norma de la Comunidad que blinda el edificio por entender que una enmienda en un decreto que nada tiene que ver con el asunto no es el instrumento jurídico apropiado.

Ahora se abre un nuevo episodio. En el proceso para incoar el expediente, la Dirección General de Atención a las Víctimas y Protección de la Memoria Democrática solicitó un informe a la Real Academia de la Historia. Un informe que ahora la Comunidad de Madrid esgrime como favorable a sus tesis. Sin dejar de reconocer que durante años tuvo "un papel central" en la represión franquista, el escrito vincula el edificio "ante todo", esa es la expresión a la que se aferra el Gobierno madrileño, con la Ilustración y con el peso que la Puerta del Sol ha tenido en la vida española.

"Este informe, que comprende bien las razones aducidas para declarar Lugar de Memoria Democrática la 'Extinta Dirección de Seguridad franquista' asocia la antigua y discretamente elegante Real Casa de Correos, cualesquiera que hayan sido sus funciones posteriores, ante todo con la historia -moral y políticamente admirable, y por ello de obligado conocimiento general- de la Ilustración española, y con la misma centralidad, ya mencionada, que la Puerta del Sol tuvo, especialmente así desde el siglo XIX, con la vida social y colectiva de la capital española y, por extensión, de España", recoge el documento.

Remitido el pasado 13 de enero, el informe, de cuatro páginas, repasa la historia del edificio desde su construcción, entre 1760 y 1768, por orden de Carlos III como Real Casa de Correos, su conversión en sede del Ministerio de Gobernación, en 1847, dentro del cual nació en 1912 la Dirección General de Seguridad, y el paso, finalmente, a sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid a partir de 1985.

En ese recorrido incide especialmente en su vínculo con el reinado de Carlos III, "uno de los grandes momentos del progreso en España", pero también asocia el inmueble y sus alrededores con otros episodios históricos relevantes como el Dos de Mayo de 1808 o la proclamación desde su balcón de la II República el 14 de abril de 1931. Asimismo, señala aspectos más cotidianos como el hecho de que las campanadas de su reloj sirvan para la tradición de las uvas de Fin de Año o que a sus pies se encuentre el kilómetro 0 de las carreteras radiales españolas.

El texto afirma igualmente, no obstante, que en el franquismo, la Dirección General de Seguridad "desempeñó, en efecto, un papel central en la represión política y social" o que "los hechos y circunstancias que se alegan en apoyo de declarar Lugar de Memoria la 'Extinta Dirección General de Seguridad' son ciertos. En el mismo párrafo también relaciona a miembros de la Dirección General de Seguridad con el asesinato, el 13 de julio de 1936, del líder ultraderechista José Calvo Sotelo y alude al atentado de ETA a escasos metros, en septiembre de 1974, en que murieron 13 personas.

Desde el Gobierno madrileño se asegura que esta misma semana se van a presentar alegaciones al trámite de consulta pública abierto sobre la declaración como lugar de memoria ante lo que se considera vulneración de sus competencias en materia de gestión de su patrimonio y defensa de los bienes históricos de la región. Se entiende desde el Ejecutivo de Ayuso que la declaración supone un ataque "a su autogobierno, al valor histórico de un edificio de más de 250 años y a su destino actual como sede de la presidencia" de la Comunidad de Madrid.

Entretanto, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre los dos recursos que en relación con la Real Casa de Correos tiene sobre la mesa. En relación con el que planteó el Gobierno central, el pasado julio acordó levantar la suspensión temporal del artículo con el que la Comunidad pretende blindar el edificio, si bien aún tiene que dictaminar sobre el fondo del asunto.