Madrid celebra el 12 de octubre con música: estos serán los conciertos gratuitos que los madrileños podrán disfrutar

El Ministerio de Defensa ha iniciado este miércoles los ensayos de cara al desfile militar que recorrerá el Paseo del Prado y la Castellana durante el Día de la Hispanidad. Los aviones militares harán pruebas estos días a través del cielo de la capital para dejar todo a punto para su gran día. El recorrido de las fuerzas del ejército, que atrae a miles de personas cada año al centro de Madrid, no será el único acto que conmemorará la llegada de Cristóbal Colón a América, en una celebración que oficializó Alfonso XIII y que, según la Ley 18/1987, simboliza "la proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".

La música también será protagonista la próxima semana, con conciertos gratis que podrán disfrutarse desde este viernes 3 de octubre y que se extenderán hasta el propio Día de la Hispanidad.

Gloria Estefan encabeza el 'cartel' del 12 de octubre

El domingo 5 de octubre, Gloria Estefan, artista conocida por sus temas Don´t wanna lose you, Con los años que me quedan o Conga; cantará en la Plaza de Colón por la mañana para celebrar sus cincuenta años en el mundo de la música. Será la primera cita de ese día, que servirá de previa a la gran Cabalgata de la Hispanidad de la tarde, que llenará Madrid de color con las carrozas de Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Ecuador y República Dominicana.

Bomba Estéreo, Dillom, Alizzz, Henry Méndez, Miranda!, Rita Payés, Silvana Estrada, María José Llergo, Niña Polaca o El Canijo de Jerez son algunos de los nombres que resonarán los próximos días en la Puerta del Sol, la Plaza de España y Madrid Río.

Esta es la programación completa:

Plaza Mayor

9 de octubre

19:00: Çantamarta

21:30: Los Estanques + El Canijo de Jerez

10 de octubre

18:00: Maestro Espada

19:30: Rita Payés

21:30: Silvana Estrada + Ensemble Escuela Superior de Música Reina Sofía

11 de octubre

19:00: Orquesta Aragón

21:30: María José Llergo

12 de octubre

12:00: Orquesta de la Comunidad de Madrid

13:00: Mocedades y Los Panchos

21:00: Corral de la Morería

Plaza de Colón

5 de octubre

12:00: Gloria Estefan

Conciertos en Plaza de España

9 de octubre

18:30: Chita

19:00: Aleesha

22:00: Bon Calso

10 de octubre

19:00: Muerdo

21:30: Dillom

11 de octubre

19:00: La Ganga Calé

21:30: Alizzz

12 de octubre

18:00: Tiraya

19:30: Bomba Estéreo

Puerta del Sol

9 de octubre

19:00: Nidia Góngora

21:30: Henry Méndez

10 de octubre

19:00: Miranda!

21:30: Babasónicos

11 de octubre

18:50: OnOff

20:00: Kevin Johansen + Liniers + The Nada

12 de octubre

18:00: Naíza

19:00: Fiesta “Los 40 Hispanidad Pop”

Puente del Rey – Madrid Río

9 de octubre

19:00: Orquesta El Macabeo

20:00: Orquesta del Plata

10 de octubre

20:00: Nacho Nacif

21:30: Niña Polaca

11 de octubre