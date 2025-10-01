FIESTA NACIONAL
Madrid celebra el 12 de octubre con música: estos serán los conciertos gratuitos que los madrileños podrán disfrutar
El tradicional desfile militar no será el único momento de celebración en la capital
El Ministerio de Defensa ha iniciado este miércoles los ensayos de cara al desfile militar que recorrerá el Paseo del Prado y la Castellana durante el Día de la Hispanidad. Los aviones militares harán pruebas estos días a través del cielo de la capital para dejar todo a punto para su gran día. El recorrido de las fuerzas del ejército, que atrae a miles de personas cada año al centro de Madrid, no será el único acto que conmemorará la llegada de Cristóbal Colón a América, en una celebración que oficializó Alfonso XIII y que, según la Ley 18/1987, simboliza "la proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".
La música también será protagonista la próxima semana, con conciertos gratis que podrán disfrutarse desde este viernes 3 de octubre y que se extenderán hasta el propio Día de la Hispanidad.
Gloria Estefan encabeza el 'cartel' del 12 de octubre
El domingo 5 de octubre, Gloria Estefan, artista conocida por sus temas Don´t wanna lose you, Con los años que me quedan o Conga; cantará en la Plaza de Colón por la mañana para celebrar sus cincuenta años en el mundo de la música. Será la primera cita de ese día, que servirá de previa a la gran Cabalgata de la Hispanidad de la tarde, que llenará Madrid de color con las carrozas de Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Ecuador y República Dominicana.
Bomba Estéreo, Dillom, Alizzz, Henry Méndez, Miranda!, Rita Payés, Silvana Estrada, María José Llergo, Niña Polaca o El Canijo de Jerez son algunos de los nombres que resonarán los próximos días en la Puerta del Sol, la Plaza de España y Madrid Río.
Esta es la programación completa:
Plaza Mayor
9 de octubre
- 19:00: Çantamarta
- 21:30: Los Estanques + El Canijo de Jerez
10 de octubre
- 18:00: Maestro Espada
- 19:30: Rita Payés
- 21:30: Silvana Estrada + Ensemble Escuela Superior de Música Reina Sofía
11 de octubre
- 19:00: Orquesta Aragón
- 21:30: María José Llergo
12 de octubre
- 12:00: Orquesta de la Comunidad de Madrid
- 13:00: Mocedades y Los Panchos
- 21:00: Corral de la Morería
Plaza de Colón
5 de octubre
- 12:00: Gloria Estefan
Conciertos en Plaza de España
9 de octubre
- 18:30: Chita
- 19:00: Aleesha
- 22:00: Bon Calso
10 de octubre
- 19:00: Muerdo
- 21:30: Dillom
11 de octubre
- 19:00: La Ganga Calé
- 21:30: Alizzz
12 de octubre
- 18:00: Tiraya
- 19:30: Bomba Estéreo
Puerta del Sol
9 de octubre
- 19:00: Nidia Góngora
- 21:30: Henry Méndez
10 de octubre
- 19:00: Miranda!
- 21:30: Babasónicos
11 de octubre
- 18:50: OnOff
- 20:00: Kevin Johansen + Liniers + The Nada
12 de octubre
- 18:00: Naíza
- 19:00: Fiesta “Los 40 Hispanidad Pop”
Puente del Rey – Madrid Río
9 de octubre
- 19:00: Orquesta El Macabeo
- 20:00: Orquesta del Plata
10 de octubre
- 20:00: Nacho Nacif
- 21:30: Niña Polaca
11 de octubre
- 13:00: Gerardo Morán y Los Más Queridos
- 19:00: Bareto
- 21:30: Karina La Princesita
