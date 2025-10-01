¿Sabías que Madrid tiene un bosque Unesco? Solo 400 personas pueden visitarlo al día

Ha llegado el otoño. Por fin, la capital se despide del calor extremo que ha estado azotando a los ciudadanos y cambia los cafés con hielo por castañas asadas y chaquetas ligeras. No es un secreto, caminar por Madrid en octubre es uno de los mayores placeres que existe. Ni te encontrarás con grandes masas de gente ni sufrirás por las temperaturas extremas de la capital.

Es el momento perfecto para hacer una escapada y huir del trabajo durante unos días mientras descansas en plena naturaleza. Si en octubre buscas un lugar de ensueño y un clima ideal, el plan que te detallamos a continuación te va a encajar, pues lo único de lo que estarás pendiente será de observar los infinitos colores de las hojas de los árboles esparcidas por el suelo.

Y es que en Montejo de la Sierra se encuentra el único bosque de la Comunidad de Madrid con reconocimiento de la Unesco. Solo admite unas 400 personas al día, por lo que la tranquilidad está asegurada en un entorno totalmente gratuito con visita guiada con 250 hectáreas de hayas, robles, rebollos y acebos.

¿Dónde está El Hayedo de Montejo?

El Hayedo de Montejo, también conocido como 'El Chaparral', está enclavado en el municipio de Montejo de la Sierra, al norte de la Comunidad de Madrid. Es el único hayedo de la región y uno de los más meridionales de Europa, protegido dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.

En 1974 fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional y, en 2017, la Unesco lo incorporó como Patrimonio Natural de la Humanidad dentro del conjunto de Hayedos primarios de los Cárpatos y otros lugares europeos. Fue el primer espacio natural madrileño con esta distinción por su valor ecológico y por las prácticas sostenibles que se han aplicado durante generaciones.

¿Cómo puedo reservar plaza para entrar?

El acceso está limitado a 400 personas al día y todas las visitas son guiadas y gratuitas. Para entrar es obligatorio obtener un pase de acceso: puedes reservarlo en línea a través de la web de la Sierra del Rincón o recogerlo en el Centro de Información de la Reserva de la Biosfera en Montejo de la Sierra.

Ten en cuenta que, aunque el acceso sea gratis, el pase es imprescindible para ordenar las entradas y proteger el bosque. Hay tres itinerarios principales que enseñan caras distintas del hayedo. La 'senda del mirador' recorre zonas elevadas con panorámicas que permiten contemplar el conjunto del bosque y entender su mosaico de especies, mientras que la 'senda de la ladera' atraviesa pendientes sombrías donde el hayedo se muestra más cerrado y húmedo, ideal para fijarse en cortezas, líquenes y suelos mullidos. Por último, la 'senda del río' acompaña el curso del agua, con tramos más frescos y vegetación ribereña, también cuenta con un recorrido virtual con puntos interactivos e imágenes de todas las estaciones.

Horario del parque

A la hora de reservar, ten en cuenta que este parque no abre ni el 1 ni el 6 de enero, ni el 24, 25 y 31 de diciembre. Además, en ocasiones puntuales, los itinerarios pueden verse modificados o incluso anulados, por lo que se recomienda confirmarlos con atelación para evitar sorpresas de última hora.