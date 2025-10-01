GIRA 'HOW DID WE GET THERE''
Louis Tomlinson, ex de One Direction, actuará en Madrid en abril de 2026: fecha, entradas y precios
El artista regresa a Madrid con su gira mundial, que empieza el 23 de marzo en Hamburgo
Buenas noticias para las directioners. El cantante británico Louis Tomlinson ha anunciado un concierto en Madrid como parte de su próxima gira mundial How Did We Get Here?, que arrancará en marzo de 2026. La cita en la capital española será el lunes 13 de abril de 2026 en el Movistar Arena, un recinto de gran capacidad que acogerá a miles de fans del exintegrante de One Direction.
Este show forma parte de una doble parada en España, ya que Tomlinson también actuará el día anterior, 12 de abril, en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ambas fechas servirán para presentar en directo su nuevo álbum de estudio, previsto para el 23 de enero de 2026, del que ya ha adelantado el sencillo Lemonade.
¿Cómo comprar las entradas para el concierto de Tomlinson?
Las entradas para el concierto de Louis Tomlinson en Madrid saldrán a la venta en distintas fases. La preventa a través de Santander SMusic estará disponible el miércoles 8 de octubre de 2025. Un día después, el jueves 9 de octubre, se abrirá una segunda preventa para usuarios registrados en la plataforma Live Nation. Finalmente, la venta general comenzará el viernes 10 de octubre a las 10:00 horas, tanto en livenation.es como en ticketmaster.es.
Precios y zonas disponibles
En cuanto a los precios, las entradas oscilarán entre los 35 y los 70 euros, sin incluir gastos de gestión. Las ubicaciones más económicas corresponden a las gradas superiores, mientras que las zonas más cercanas al escenario tendrán un coste más elevado. También se habilitarán entradas para personas con movilidad reducida. Los precios de las entradas para el concierto en Madrid, según Live Nation, serán los siguientes:
- PL1 Grada: 70 € + 9,50 € gastos
- PL2 Grada y PMR: 60 € + 8 € gastos
- PL3 Pista: 50 € + 6,50 € gastos
- PL4 Grada y PMR: 45 € + 6 € gastos
- PL5 Grada: 40 € + 5,50 € gastos
- PL6 Grada: 35 € + 4,50 € gastos
