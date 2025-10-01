Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÚSICA

Iván Ferreiro cerrará su gira de 35 aniversario en el Movistar Arena de Madrid

El músico gallego repasará sus grandes éxitos desde Los Piratas hasta la actualidad en una serie de diez conciertos por España

Ivan Ferreiro tocará en el Movistar Arena de Madrid el 20 de septiembre de 2026.

Ivan Ferreiro tocará en el Movistar Arena de Madrid el 20 de septiembre de 2026. / JAVIER CEBOLLADA

Javier Niño González

Madrid

Iván Ferreiro celebrará en 2026 sus 35 años de trayectoria musical con Hoy x Ayer, una gira que recorrerá 10 ciudades españolas y que culminará el 20 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid. El artista, una de las voces más reconocidas del panorama indie español, ofrecerá un recorrido por las canciones más emblemáticas de su repertorio, desde sus inicios hasta sus trabajos más recientes en solitario. Durante 13 años fue el cantante, líder y principal compositor de Los Piratas, banda que editó cinco álbumes antes de su separación en 2004.

Su carrera en solitario arrancó en abril de 2005 con Canciones para el tiempo y la distancia, disco que incluye Turnedo, convertido en todo un himno del género indie. Desde entonces, ha publicado seis discos más, siendo Trinchera Pop (2023) su último trabajo hasta la fecha.

Iván Ferreiro, en la plaza de España de Pontevedra.

Iván Ferreiro, en la plaza de España de Pontevedra. / RAFA VÁZQUEZ

La gira Hoy x Ayer arrancará el 8 de mayo de 2026 en el Bilbao Arena y visitará ciudades como A Coruña (9 de mayo), Barcelona (14 de mayo), Gijón (23 de mayo), Murcia (29 de mayo), Valencia (30 de mayo), Sevilla (6 de junio), Salamanca (20 de junio) y Zaragoza (27 de junio) antes de su cita final en la capital.

Con motivo del anuncio, Ferreiro ha regrabado Hoy por ayer, clásico original de Los Piratas que interpretará en estos conciertos. La nueva versión se grabó en La Casamurada, el estudio que Jesús Rovira, bajista de Lax'n'Busto, tiene en Banyeres del Penedès (Tarragona), con una banda integrada por Xavi Molero (batería), Amaro Ferreiro y Emilio Saiz (guitarras), Ricky Falkner (bajo), Pablo Novoa (teclados) y Sergio M. Puga (multiinstrumentalista), que le acompañarán durante toda la gira.

El videoclip, rodado por Elsabeth Produccions, muestra una versión en directo sin efectos ni artificios, adelantando el espíritu que tendrán las actuaciones de esta celebración de tres décadas y media de música.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
  2. Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
  3. ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas
  4. La Comunidad de Madrid pide un pacto de Estado energético para poder atraer a los centros de datos
  5. La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce
  6. El cierre de Fly Play deja a Madrid con una sola conexión directa con Islandia
  7. El guardián de 'El Rey León' que lleva 5.000 funciones trabajando en la sombra: 'Nos ha pasado de todo, aún no me he cansado
  8. Así es el parque de Toledo de espectaculares paisajes, que comparan con la sabana africana y puedes visitar

El tortuoso viaje del templo de Debod desde Egipto a Madrid: 1.350 cajas y en 90 camiones para salvarlo de la ruina

El tortuoso viaje del templo de Debod desde Egipto a Madrid: 1.350 cajas y en 90 camiones para salvarlo de la ruina

El rey inaugura la Casa del Labrador de Aranjuez tras una rehabilitación integral

El rey inaugura la Casa del Labrador de Aranjuez tras una rehabilitación integral

Cortada la línea 9 de Metro a su paso por el centro de Madrid por una incidencia en un tren

Cortada la línea 9 de Metro a su paso por el centro de Madrid por una incidencia en un tren

Sánchez a Netanyahu sobre la flotilla a Gaza: “No representa ninguna amenaza para Israel”

Sánchez a Netanyahu sobre la flotilla a Gaza: “No representa ninguna amenaza para Israel”

Iván Ferreiro cerrará su gira de 35 aniversario en el Movistar Arena de Madrid

Iván Ferreiro cerrará su gira de 35 aniversario en el Movistar Arena de Madrid

Las llegadas irregulares de migrantes a España bajan un 35% pese al aumento en Baleares

Las llegadas irregulares de migrantes a España bajan un 35% pese al aumento en Baleares

Madrid reduce su tasa de abortos pese a que las interrupciones voluntarias del embarazo aumentan hasta las 18.149

Madrid reduce su tasa de abortos pese a que las interrupciones voluntarias del embarazo aumentan hasta las 18.149

Encuentran vivo a 16 millas del suroeste de Gran Canaria a Layonel Ramírez tras desaparecer hace dos días

Encuentran vivo a 16 millas del suroeste de Gran Canaria a Layonel Ramírez tras desaparecer hace dos días