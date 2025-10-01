Iván Ferreiro cerrará su gira de 35 aniversario en el Movistar Arena de Madrid

Iván Ferreiro celebrará en 2026 sus 35 años de trayectoria musical con Hoy x Ayer, una gira que recorrerá 10 ciudades españolas y que culminará el 20 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid. El artista, una de las voces más reconocidas del panorama indie español, ofrecerá un recorrido por las canciones más emblemáticas de su repertorio, desde sus inicios hasta sus trabajos más recientes en solitario. Durante 13 años fue el cantante, líder y principal compositor de Los Piratas, banda que editó cinco álbumes antes de su separación en 2004.

Su carrera en solitario arrancó en abril de 2005 con Canciones para el tiempo y la distancia, disco que incluye Turnedo, convertido en todo un himno del género indie. Desde entonces, ha publicado seis discos más, siendo Trinchera Pop (2023) su último trabajo hasta la fecha.

Iván Ferreiro, en la plaza de España de Pontevedra. / RAFA VÁZQUEZ

La gira Hoy x Ayer arrancará el 8 de mayo de 2026 en el Bilbao Arena y visitará ciudades como A Coruña (9 de mayo), Barcelona (14 de mayo), Gijón (23 de mayo), Murcia (29 de mayo), Valencia (30 de mayo), Sevilla (6 de junio), Salamanca (20 de junio) y Zaragoza (27 de junio) antes de su cita final en la capital.

Con motivo del anuncio, Ferreiro ha regrabado Hoy por ayer, clásico original de Los Piratas que interpretará en estos conciertos. La nueva versión se grabó en La Casamurada, el estudio que Jesús Rovira, bajista de Lax'n'Busto, tiene en Banyeres del Penedès (Tarragona), con una banda integrada por Xavi Molero (batería), Amaro Ferreiro y Emilio Saiz (guitarras), Ricky Falkner (bajo), Pablo Novoa (teclados) y Sergio M. Puga (multiinstrumentalista), que le acompañarán durante toda la gira.

El videoclip, rodado por Elsabeth Produccions, muestra una versión en directo sin efectos ni artificios, adelantando el espíritu que tendrán las actuaciones de esta celebración de tres décadas y media de música.