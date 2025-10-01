Getafe reivindica su proyecto educativo frente a los Patios Abiertos de la consejería

El Ayuntamiento de Getafe ha expresado sus críticas al nuevo programa Patios Abiertos, una iniciativa pionera que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este curso 2025/2026. Para su alcaldesa, esta iniciativa, que abre patios y bibliotecas en horario vespertino, cuenta con carencias y limitaciones que lo convierten en insuficiente para las necesidades reales del las familias.

Por ejemplo, el consistorio getafense considera que esta iniciativa autonómica "carece de un enfoque pedagógico", que "excluye a centros de educación especial y programas de apoyo después de clase, que deja fuera iniciativas municipales en favor de la convivencia y que solo se realiza en periodos lectivos, olvidando las vacaciones escolares en las que también hay necesidad de conciliación". Por todo, han decidido seguir apostando con su apuesta local que aúna más de 10.000 plazas y 650.000 euros en diferentes propuestas.

En el consistorio critican también que el modelo de Patios Abiertos regional no se acompaña de un programa educativo, sino que se limita a abrir los patios, sin actividades, seguimiento o refuerzo para quienes lo necesitan. "Solo abrir por abrir no transforma nada, la educación pública tiene que ser integral, esto es aprendizaje, inclusión y pedagogía, no solo espacios vacíos", ha expuesto la alcaldesa, Sara Hernández. Asimismo, consideran "inaceptable" que el Colegio de Educación Especial Ramón y Cajal quede fuera del plan regional, lo que supone un "agravio" para menores con diversidad funcional quenecesitan espacios adaptados y acompañamiento especializado.

25 años de actividades

El Ayuntamiento de Getafe recuerda que lleva un cuarto de siglo desarrollando políticas de conciliación y educación. El municipio continuará con este modelo que incluye:

Después de clase, juego y aprendo : 1.600 plazas en actividades extraescolares, Aulas Activas y Carrusel de Actividades

: 1.600 plazas en actividades extraescolares, Aulas Activas y Carrusel de Actividades Apoyo Educativo en barrios : Más de 200 plazas de refuerzo

: Más de 200 plazas de refuerzo Centros Abiertos en Vacaciones : Más de 4.000 plazas anuales

: Más de 4.000 plazas anuales Convivimos : Apertura de patios en fines de semana con actividades variadas

: Apertura de patios en fines de semana con actividades variadas Actividades extraescolares de AMPAS : Uso gratuito de espacios escolares

: Uso gratuito de espacios escolares Escuelas Deportivas Municipales: 1.600 plazas adicionales

Con este modelo, Getafe reivindica que su proyecto educativo es “más pedagógico, inclusivo y plural” que el planteado por la Comunidad de Madrid, al integrar no solo espacios abiertos, sino programas de aprendizaje, convivencia y apoyo a las familias durante todo el año.