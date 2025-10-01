12 DE OCTUBRE
Comienzan los ensayos de las aeronaves que participarán en el desfile del Día de la Hispanidad: así puedes verlas en Madrid
El cielo de Madrid será el protagonista indiscutible durante esta semana. A once días de Día de la Hispanidad, los aviones militares ya han empezado a ensayar para llevar a cabo el mejor espectáculo para los asistentes el próximo 12 de octubre. Es así que aeronaves sobrevolarán estos días los cielos del Paseo del Prado, la Castellana y llegarán hasta los barrios del norte de la capital en una primera toma de contacto para el desfile.
Durante la mañana de este miércoles, el Ministerio de Defensa ha animado a los ciudadanos a mirar al cielo y disfrutar de los primeros ensayos. Y es que Madrid se prepara para celebrar una de las fechas más señaladas en el calendario nacional, con una programación que se desarrollará entre el 3 y el 12 de octubre.
La ciudad se llenará de propuestas culturales, artísticas y festivas, con una agenda que contempla la participación de Argentina como país invitado y más de 150 actividades gratuitas pensadas para todos los públicos en zonas como la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Puente del Rey, la Plaza Colón y la Plaza de España.
¿Cuándo será el desfile militar?
Como es habitual, el momento más esperado de la jornada llegará el 12 de octubre con el desfile militar del Día de la Hispanidad, que comenzará a las 11:00 horas. Tras el izado de la Bandera Nacional y el homenaje a quienes dieron su vida por España, será el turno de la Patrulla Águila, encargada de pintar el cielo con su tradicional pasada aérea. A continuación, se sucederán el desfile aéreo y el terrestre.
El desfile contará con un importante dispositivo de medios aéreos y terrestres. En total, participarán 35 aviones y 21 helicópteros en la exhibición aérea, mientras que el desfile motorizado incluirá 67 vehículos y 33 motocicletas. Los ciudadanos están invitados a acudir al desfile, pero todos aquellos que prefieran alejarse de las multitudes o no se pueden desplazar a la capital, han de saber que el evento también podrá seguirse a través de RTVE.
