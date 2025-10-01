A MEDIADOS DE AGOSTO
Dos detenidos por provocar el incendio que calcinó 11 coches en el parking de Xanadú
El fuego arrasó los vehículos en el centro comercial de Arroyomolinos el pasado 12 de agosto
La Guardia Civil ha detenido a dos personas presuntamente implicadas en el incendio que el 12 de agosto destruyó 11 coches en el aparcamiento del centro comercial Xanadú, en la localidad madrileña de Arroyomolinos. Los arrestados están acusados de un delito por imprudencia.
El suceso tuvo lugar alrededor de las 19.30 horas, cuando los dos detenidos habrían arrojado un cigarrillo mal apagado a una zona de pasto próxima al aparcamiento. Según informó el instituto armado, las altas temperaturas de ese día favorecieron la propagación del fuego.
El incendio afectó a un total de 11 vehículos y causó daños de diversa consideración en el aparcamiento. Hasta cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid participaron en las labores de extinción. Como medida preventiva, los clientes del centro comercial tuvieron que permanecer confinados en el interior de las instalaciones hasta que el fuego quedó controlado.
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
- ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas
- La Comunidad de Madrid pide un pacto de Estado energético para poder atraer a los centros de datos
- La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce
- El cierre de Fly Play deja a Madrid con una sola conexión directa con Islandia
- El guardián de 'El Rey León' que lleva 5.000 funciones trabajando en la sombra: 'Nos ha pasado de todo, aún no me he cansado
- Así es el parque de Toledo de espectaculares paisajes, que comparan con la sabana africana y puedes visitar