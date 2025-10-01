Dos detenidos por provocar el incendio que calcinó 11 coches en el parking de Xanadú

La Guardia Civil ha detenido a dos personas presuntamente implicadas en el incendio que el 12 de agosto destruyó 11 coches en el aparcamiento del centro comercial Xanadú, en la localidad madrileña de Arroyomolinos. Los arrestados están acusados de un delito por imprudencia.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 19.30 horas, cuando los dos detenidos habrían arrojado un cigarrillo mal apagado a una zona de pasto próxima al aparcamiento. Según informó el instituto armado, las altas temperaturas de ese día favorecieron la propagación del fuego.

El incendio afectó a un total de 11 vehículos y causó daños de diversa consideración en el aparcamiento. Hasta cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid participaron en las labores de extinción. Como medida preventiva, los clientes del centro comercial tuvieron que permanecer confinados en el interior de las instalaciones hasta que el fuego quedó controlado.