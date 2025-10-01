TRANSPORTE PÚBLICO
Cortada la línea 9 de Metro a su paso por el centro de Madrid por una incidencia en un tren
La circulación se encuentra interrumpida entre las estaciones de Sainz de Baranda y Colombia, en ambos sentidos
Madrid
Una incidencia en un tren de Metro de Madrid ha provocado la interrupción de la Línea 9 entre las estaciones de Sainz de Baranda y Colombia, en ambos sentidos de la circulación, según ha informado el suburbano en sus perfiles oficiales.
El tiempo de espera aproximado para solucionar la incidencia supera los 30 minutos, por lo que la línea solo funciona entre el tramo desde Paco de Lucía a Colombia y de Sainz de Baranda a Arganda del Rey.
[Noticia en ampliación]
