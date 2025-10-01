Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTE PÚBLICO

Cortada la línea 9 de Metro a su paso por el centro de Madrid por una incidencia en un tren

La circulación se encuentra interrumpida entre las estaciones de Sainz de Baranda y Colombia, en ambos sentidos

Un tren de Metro de Madrid hace su entrada en una estación de la Línea 9.

Un tren de Metro de Madrid hace su entrada en una estación de la Línea 9. / METRO DE MADRID / Europa Press

Javier Niño González

Madrid

Una incidencia en un tren de Metro de Madrid ha provocado la interrupción de la Línea 9 entre las estaciones de Sainz de Baranda y Colombia, en ambos sentidos de la circulación, según ha informado el suburbano en sus perfiles oficiales.

El tiempo de espera aproximado para solucionar la incidencia supera los 30 minutos, por lo que la línea solo funciona entre el tramo desde Paco de Lucía a Colombia y de Sainz de Baranda a Arganda del Rey.

[Noticia en ampliación]

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas