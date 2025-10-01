La Comunidad de Madrid comienza hoy a vacunar a más de 50.000 bebés frente a la bronquiolitis

La Comunidad de Madrid ha comenzado este miércoles una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis en menores de dos años. El Ejecutivo regional prevé inmunizar a unos 50.000 lactantes durante la temporada 2025-2026, en el periodo de mayor circulación del virus. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, explica que el objetivo es reforzar la protección de los bebés frente a una infección que "sigue siendo la principal causa de hospitalización infantil en invierno".

Los bebés de hasta seis meses nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025 recibirán la vacuna durante octubre, con cita previa, en nueve hospitales públicos de la región: 12 de Octubre, Niño Jesús, Gregorio Marañón y La Paz (Madrid), además de Puerta de Hierro (Majadahonda), Sureste (Arganda del Rey), Móstoles, Infanta Cristina (Parla) y Henares (Coslada). Según Andradas, desde finales de agosto se han enviado más de 30.000 SMS a las familias de los nacidos en este periodo para recordarles "que está a su disposición la cita previa para poder ser a partir del día 1 de octubre en nueve hospitales".

En el caso de los recién nacidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, coincidiendo con la temporada de mayor transmisión del virus, la vacuna se administrará directamente en las maternidades, "tanto públicas como privadas de la Comunidad de Madrid", antes del alta hospitalaria.

La Consejería de Sanidad madrileña ha activado además un plan de información con materiales divulgativos en español, inglés, francés, árabe y chino, disponibles en hospitales, centros de salud y en la web oficial.

Tercera campaña consecutiva

Será la tercera campaña consecutiva en la Comunidad de Madrid, pionera en España en esta estrategia. En la temporada 2024-2025 se alcanzó una cobertura del 90% de la población objetivo, con 45.957 lactantes inmunizados.

La responsable de Salud Pública destaca que en ediciones anteriores se ha logrado reducir de forma muy significativa no solo la incidencia de bronquiolitis y sus complicaciones, sino también "las consultas en atención primaria, urgencias hospitalarias pediátricas y los ingresos hospitalarios pediátricos.

Los datos del Gobierno regional confirman que esta estrategia ha evitado hasta un 90% de hospitalizaciones por esta infección respiratoria en comparación con años previos.

La bronquiolitis es una infección respiratoria que se manifiesta con síntomas similares a los de un catarro común como mocos, tos o fiebre, y al cabo de unos días pueden aparecer dificultades para respirar, pitidos o fatiga que suele afectar a la toma de leche.