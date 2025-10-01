La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno más financiación para la celebración de eventos deportivos en la región

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central financiación para la celebración de eventos deportivos tanto en la capital como en el resto de la región. Lo hace después de que el pasado mes de agosto el Ejecutivo aprobase un real decreto para regular subvenciones para actuaciones de relevancia deportiva e interés público que, se entiende desde Sol, discrimina a la Comunidad entre los beneficiarios. Desde el gobierno regional se considera "sectario" el reparto de fondos y se propone al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte apoyo para competiciones como la Madrid Horse Week de Hípica, el Eurobasket 2029 o el maratón de la capital, el próximo mes de abril.

"Estamos acostumbrados a que desde el Gobierno central, de manera sectaria, no se asignen fondos a Madrid y sí se asignen a otras comunidades autónomas", ha señalado este mediodía el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín. El también consejero de Presidencia de la Comunidad ha señalado citas que sí han contado con apoyo del Gobierno central en Cataluña como la Copa América de Vela en 2024 o el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. "No tenemos ningún inconveniente", ha apuntado García Martín. "Lo que no nos parece bien es que el Gobierno central sí dé fondos a esa comunidad autónoma y no lo haga para la Comunidad de Madrid".

El portavoz regional ha hecho estas declaraciones dos días después de que el consejero de Cultura, Turismo y Deportes madrileño, Mariano de Paco, remitiera una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte en la que reprocha "la falta de apoyo al deporte en Madrid" y expresa su "decepción" por la publicación del real decreto. En el mismo se recoge una partida de dos millones de euros a Circuits de Catalunya SL, "para gastos de funcionamiento y posicionamiento del Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Fórmula 1" o una de 1,5 millones de euros para la celebración del World Seven Series Rugby España 2026 y 2027. Esta competición, que sí se había celebrado en Madrid en 2024, salió de la capital en 2025 ante la retirada del patrocinio del Ayuntamiento.

En su misiva, De Paco hace hincapié en la Madrid Horse Week. La salida de este encuentro de la lista de eventos considerados como de interés público en 2024 compromete su futura celebración. Se trata, escribe De Paco, "de una situación que, si no se repara este año, va a suponer la cancelación de la edición 2025 de este importante evento vinculado a la hípica y su industria". La organización anunciaba hace unos días la cancelación del evento, que se había previsto para noviembre de este año en Ifema.

El consejero madrileño incluye la cita hípica entre los proyectos que pide al departamento de Alegría apoye económicamente. Junto a la Madrid Horse Week, apunta a las obras de creación de un canal olímpico de piragüismo en el Centro de tecnificación La Piragüera de Aranjuez, las obras de remodelación del Centro de Natación Mundial 86, el Eurobasket 2029, el Premier Pádel Comunidad de Madrid 2026, las Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2026 o la Copa del Mundo de Escalada 2026.