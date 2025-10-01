Los colegios privados acusan a los concertados de cobrar cuotas irregulares a las familias: "Fomentan la segregación escolar"

"Fomentan la segregación escolar". Este miércoles, la Asociación de Colegios Privados e Independientes–Círculo de Calidad Educativa (CICAE) ha denunciado el cobro de cuotas educativas irregulares en casi 400 centros concertados de toda España. Según el último estudio que ha publicado, el 83% de los colegios visitados cobra una cuota base educativa a las familias, de carácter obligatoria en el 69% de los casos. Esto, aseguran, vulnera el derecho de las familias “a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos”.

Entre cuotas y otros servicios, un colegio concertado en Madrid puede llegar a suponer una media de hasta 5.700 euros al año por cada alumno matriculado. De igual forma, el estudio muestra diferencias significativas en función de la tipología societaria de los centros. Aquellos con titularidad mercantil imponen las cuotas más elevadas, con una media nacional de 114 euros al mes. Por otro lado, las congregaciones religiosas registran una aportación media de 74,43 euros. Por último, se denuncia que las sociedades anónimas, cooperativas y sociedades de responsabilidad limitada requieran cuotas en hasta el 88% de los casos.

Entrada del colegio concertado San Agustí­n de Padre Damián, en el distrito de ChamartÃín, en Madrid. / Gustavo Valiente - Europa Press

“Tras diez años de investigación e informes, creo que se puede concluir, sin equivocarnos, que existen muchos tipos de escuelas concertadas dentro de la concertada, con buenas y malas prácticas. El modelo de conciertos educativos se está desvirtuando y, ahora, muchos colegios cobran cuotas obligatorias bajo conceptos educativos, vulnerando la gratuidad de la educación y fomentando la segregación escolar. Nos preocupa la inacción de las administraciones con la entrada de fondos de inversión en la educación sostenida con fondos públicos”, señala Elena Cid, directora general de CICAE.

Madrid, tercera en el ránking

En la Comunidad de Madrid se han visitado 101 de los 455 colegios concertados que constituyen la oferta en la región, sin contar aquellos de Educación Especial, de Formación Profesional o Infantil. De la muestra, que supone un 24% de la población, el 100% de los casos visitados cobra una cuota base a las familias: “Podemos confirmar que la selección es estadísticamente representativa de la Comunidad”. Se trata de una autonomía donde predominan con más fuerza los colegios de titularidad mercantil (50,5%), mostrando una orientación empresarial en lo que a gestión educativa concertada se refiere.

Madrid, que ocupa la tercera posición en el ranking de cuota máxima con 277 euros mensuales por alumno, se encuentra por detrás de Cataluña (1.100 euros) y la Comunidad Valenciana (450 euros). El informe indica que el 66% de los colegios visitados cobra a las familias más de 1.500 euros al año en concepto de cuota base, una cifra que no ha dejado de incrementar en los últimos cuatro años. La tendencia, creciente, alcanza un máximo de 135,9 euros de media en los colegios concertados de la Comunidad y puede llegar a suponer hasta 5.700 euros por alumno al año entre cuotas y otros servicios, según datos recogidos. En Cataluña, la cifra se dispara hasta los 11.000 euros.

Según el estudio, la cuota promedio de los colegios concertados crece desde hace cuatro años. / Paco Campos

Exclusión educativa

La capital, con un ratio de exclusión del 29%, es la comunidad autónoma en la que existe mayor tendencia a incluir actividades complementarias dentro de la cuota base, incrementando así su importe. En el informe se detectó que 12 colegios de la Comunidad de Madrid han cambiado la denominación de las cuotas, pasando de complementarias a extraescolares, lo que implica un control y autorización diferente por parte de la consejería. A pesar de que la ley prohíba la realización de estas actividades en horario escolar, los colegios lo incluyen en la jornada.

Algunos de los argumentos a la hora de convencer a las familias son que los niños “tendrán que entrar más tarde, salir antes, ser apartados en aulas separadas o no podrán participar en actividades complementarias esenciales para el proyecto”. “Los colegios concertados no pueden convertirse en un negocio rentable, ya que el marco legal establece que no deben tener lucro. La mayoría están en suelo público, sostenidos íntegramente con fondos públicos, con los impuestos de los ciudadanos y con la ventaja de estar exentos del pago de tasas municipales”, añade Cid.

El estudio llevado a cabo por CICAE incluye un análisis de las páginas web de los cien colegios concertados con las cuotas más elevadas de la Comunidad. De esta forma revela que el 41% de los centros no detalla de forma transparente los costes de la matrícula, obligatorio desde 2023. Además, el 16% tampoco incluye ninguna información sobre los precios, que, según estipula la normativa, debe incluirse “de forma pública y visible” en un apartado llamado “Información a las familias”. El estudio concluye con las explicaciones que los colegios ofrecen a las familias durante el proceso de información.

“Cuesta entender que la administración educativa permita que algunos colegios cobren por conceptos que no están recogidos en la Ley, como puede ser ‘proyecto educativo’ o ‘complemento formativo’. Y en otros casos, cambiando la denominación de esas cuotas, entendemos que con el objetivo de eludir el ‘control de la administración’”, zanja la directora.