El Ayuntamiento de Madrid responde al PSOE que no hubo "daño alguno" en el mobiliario urbano por las protestas de la Vuelta ciclista

El PSOE de Madrid ha informado este miércoles que el Ayuntamiento de Madrid les ha confirmado que no hubo "daño alguno" en el mobiliario urbano tras las protestas del 14 de septiembre en la etapa final de La Vuelta.

Así consta en la carta que les ha enviado José Miguel Baena, el Director General de Conservación de Vías Públicas, tras la consulta que la formación socialista le hizo el 18 de septiembre para conocer los daños en el mobiliario urbano de Madrid tras las protestas que obligaron a cancelar la etapa final de La Vuelta Ciclista a España.

"No tenemos constancia de daño alguno en mobiliario que pertenezca a esta Dirección General como consecuencia de las protestas de la última etapa de la vuelta ciclista el pasado 14 de septiembre de 2025 Lo que se informa para su conocimiento y efectos oportunos", dice Baena en el documento facilitado por el PSOE.

Por este motivo, el concejal socialista Antonio Giraldo ha afirmado que "las mentiras tienen las patas muy cortas" y ha criticado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, calificara de "gentuza" a "toda esta gente que se manifestaba pacíficamente".

"O, incluso, la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a decir que esto era Sarajevo en la guerra. Pues un poquito de vergüenza porque en algunas declaraciones hay que ser un poquito más comedidos, hay que ser un poquito más certeros. Pues ahora sabemos que el total de daños en la ciudad de Madrid fue de cero", ha declarado Giraldo.

Por eso, desde el PSOE piden al PP que expliquen por qué Madrid "era Sarajevo".