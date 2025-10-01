Amazon apuesta por duplicar las exportaciones anuales de las pymes españolas para 2030

Más del 99% del tejido empresarial español está compuesto por pequeñas y medianas empresas, de las cuales cerca de 17.000 venden en Amazon. La transformación digital y el impulso a su exportación en otros mercados internacionales son dos de los objetivos clave para acelerar su competitividad y su productividad.

En este contexto, la empresa líder en comercio electrónico, Amazon, y el ICEX han presentado este martes el programa Impulsa para ayudar a su expansión comercial y que tiene como objetivo duplicar las exportaciones de aquellas pymes que venden en su tienda hasta 2.000 millones de euros para 2030.

Esta iniciativa, con una duración de 12 meses, ofrecerá a 20 empresas participantes asesoramiento estratégico personalizado por parte de expertos de Amazon, así como créditos publicitarios y apoyo estratégico para el posicionamiento internacional de sus marcas.

Aitor José Mate, director de Promoción, ICEX, expuso que “el motivo por el que nos hemos lanzado a esta aventura es por nuestro impulso y compromiso con el comercio electrónico internacional, que no es el futuro, sino el presente para la mayoría de las empresas”. “Desde ICEX -señaló- estamos convencidos de que los marketplace son un laboratorio de internacionalización que permite que las pymes accedan a mercados de forma rápida, aprovechando una infraestructura que ya existe”.

Por su parte, la responsable de cuentas estratégicas en Amazon Marketplace, Coia Pons, afirmó que “las pymes son la columna vertebral de la economía española y el motor del empleo y están respondiendo extraordinariamente”. Apuntó que “estamos en un momento crucial en el que la competitividad marca la diferencia entre crecer y estancarse”. Desde Amazon, agregó, están “muy comprometidos en ayudar a estas pymes a competir globalmente” a través de esta nueva iniciativa”.

En este punto subrayó que el comercio electrónico es “el pasaporte fundamental para exportar a día de hoy porque elimina barreras de entrada”. Y es que la iniciativa Impulsa llega tras el éxito del programa Despega, que ha ayudado a digitalizar un total de 50.000 pymes.” Ahora el siguiente paso es la exportación”, aseguró Pons: “Queremos duplicar la exportación de las empresas españolas en 2030 pasando de unos mil millones de euros a dos mil millones; es nuestra manera de decir que creemos en las pymes españolas para competir globalmente”.

Durante el encuentro, se presentaron dos empresas como casos de éxito, Bellobath y Pisamonas. Enrique Bretos, CEO y cofundador de Pisamonas, aseguró que “Las empresas tenemos muchas oportunidades de mercados donde crecer pero hacerlo a la vez no siempre sale bien”. En este punto, indicó que “las empresas necesitan foco”: “Estamos en una etapa de empuje de marketplaces porque creemos que es el presente y el futuro”.

El director de Bellobath, José Luis Algaba, mencionó algunas de las dificultades que han tenido que abordar como líderes en la fabricación de productos de baño en sus exportaciones. El estudio de los mercados para poder ofrecer productos personalizados en cada mercado, y vender a precios competitivos teniendo en cuenta los asuntos logísticos derivados de materiales voluminosos y frágiles “ha sido más fácil porque lo hemos estudiado con Amazon”, concluyó.