El Tren de la Fresa vuelve en octubre con viajes cada fin de semana: patrimonio, gastronomía y naturaleza

Con la llegada del otoño, uno de los planes más singulares para disfrutar cerca de Madrid vuelve a ponerse en marcha: el Tren de la Fresa. Este histórico recorrido, que une Madrid con Aranjuez, comenzará su temporada otoñal el próximo 4 de octubre y estará operativo todos los fines de semana hasta el 9 de noviembre. A lo largo de estos días, los viajeros podrán vivir una experiencia que combina historia, música, patrimonio, naturaleza y gastronomía.

El viaje parte a las 10:00 horas del Museo del Ferrocarril de Madrid, en la antigua estación de Delicias, y ofrece la posibilidad de recorrer en tren uno de los trayectos ferroviarios más antiguos de España, inaugurado en 1851 para conectar la capital con el Real Sitio de Aranjuez. Las plazas son limitadas y se recomienda reservar con antelación a través de la web oficial del proyecto, trendelafresa.es, donde se pueden comprar las entradas, que rondan los 40-60 euros en el caso de los adultos.

A bordo de coches originales del siglo XX, con estructuras de madera y balconcillos abiertos, el trayecto no es solo un medio de transporte, sino un verdadero viaje en el tiempo. Durante el recorrido, un grupo de actores acompaña a los pasajeros recreando escenas históricas y anécdotas del pasado.

Equipo del Tren de la Fresa / Tren de la Fresa

Una vez en Aranjuez, los viajeros pueden elegir entre diversas experiencias temáticas. Una de las más destacadas este año es Fresas con Música, una propuesta que se desarrolla en fechas concretas —5, 12, 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre— y que forma parte del XXXII Festival de Música Antigua de Aranjuez.

Esta ruta combina la visita al patrimonio monumental de la ciudad con conciertos exclusivos de música antigua en espacios tan emblemáticos como el Teatro Carlos III, la Capilla del Palacio Real o la histórica Bodega del Real Cortijo de San Isidro, que se incorpora como novedad en esta edición.

Rutas nuevas que incluyen música antigua o recolectar calabazas

Otra propuesta especial para esta temporada es Fresas de la Huerta, una ruta pensada especialmente para quienes buscan un plan al aire libre y en contacto con la naturaleza. En esta experiencia, los visitantes pueden recolectar su propia calabaza en una huerta tradicional, realizar un recorrido en tractor por el entorno rural y participar en talleres creativos, lo que convierte esta actividad en una excelente opción para familias con niños.

Tren de la Fresa en el Palacio Real de Aranjuez / Tren de la Fresa

Opciones para los amantes del deporte y el aire libre

Quienes prefieran una experiencia más activa también encontrarán su lugar. En dos fechas concretas, el 19 de octubre y el 2 de noviembre, se podrá explorar la ribera del Tajo, las huertas y sotos de Aranjuez en bicicleta eléctrica, en una ruta guiada que combina deporte, paisaje y cultura.

Además de estas propuestas, el Tren de la Fresa mantiene sus rutas más populares. Por ejemplo, Fresas Reales incluye la entrada al Palacio Real de Aranjuez, mientras que Fresas del Tajo permite disfrutar de un paseo en barco por el río. La opción Fresas con Nata ofrece un recorrido por el casco histórico en el conocido Chiquitrén.

Cabe destacar que se trata de un servicio dog-friendly, lo que permite a los viajeros acudir con sus mascotas (hasta 40 kg), algo poco habitual en este tipo de propuestas turísticas.