Los sindicatos de educación convocan paros de cuatro horas en Madrid para reclamar el "derecho a denunciar el genocidio"

Con el inicio del presente curso escolar, los sindicatos de enseñanza de la Comunidad de Madrid denunciaron las órdenes de retirada de banderas u otros símbolos de apoyo al pueblo gazatí que el Ejecutivo autonómico habría trasladado a los centros educativos. Estos requerimientos se habrían realizado de forma verbal, vía llamada telefónica, a los equipos directivos, "instando a que se retiren estos símbolos y a que se suspendan actividades programadas por los claustros y los equipos docentes, en una clara vulneración del principio de autonomía", según señaló el portavoz del movimiento ‘Marea Palestina: La educación contra el genocidio', Carlos Díez, en Las Mañanas de RNE.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió dejar a la comunidad educativa "en paz" y rogó que el profesorado deje "de intentar adoctrinar en los colegios", así como "instrumentalizar" los centros para hacer "ingeniería social". Por su parte, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, remarcó que desde su equipo "respetan" la libertad de expresión, pero recordó que los centros deben mantenerse "libres de ideología".

Las palabras de los 'populares' no han convencido a la comunidad estudiantil que, con CCOO, CGT, STEM, UGT, CNT, Comisiones de Base, Solidaridad Obrera y Alternativa Sindical de Clase al frente, ha convocado paros en la capital este próximo viernes 3 de octubre para reclamar "el derecho a denunciar el genocidio".

Huelga general el jueves y paros de cuatro horas el viernes

Estos paros del viernes serán de dos horas cada uno, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas. Los docentes de la escuela pública, concertada y privada de Infantil, Primaria, Formación Profesional, Secundaria y Universidades están llamados a protestar en estas franjas horarias para denunciar "la barbarie y el genocidio" que está viviendo Palestina, así como las "coacciones" al "derecho de la libertad de la educación y de enseñar".

Además, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general en todo el país este mismo jueves bajo el lema "Paremos el genocidio contra el pueblo palestino", sosteniendo que la causa en Gaza es "la causa de la juventud y de quienes luchamos por los derechos humanos".

¿Es legal el uso de banderas en los centros?

La doctrina del Tribunal Supremo señala que el uso de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos no está permitido. En concreto, en las fachadas de los mismos. No obstante, su utilización en el interior de los centros depende del reglamento interno de los mismos. Durante las clases, su muestra está permitida "si forman parte del programa educativo", tal y como señala CSIF Educación.

En cualquier caso, en noviembre de 1988 la Organización para la Liberación de Palestina adoptó esta bandera como oficial, detallando el diseño en un decreto presidencial en el año 2005. Consta, además, de un reconocimiento internacional amplio, incluyendo su adopción en la ONU como Estado observador no miembro y el apoyo de la UNESCO. España reconoció al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024, convirtiendo su bandera en símbolo oficial.