Fin de semana de fiesta en este pueblo de Madrid: conciertos gratuitos, encierros y actividades

La fiesta en Madrid nunca descansa. Pero no toda la diversión se limita a la capital: cada municipio de la Comunidad de Madrid celebra cada año sus particulares fiestas patronales, llenando por unos días sus calles de vecinos y visitantes que dan a los pueblos un colorido que pierden el resto del año. Colmenar Viejo, Valdemorillo, San Lorenzo del Escorial... No son pocas las localidades madrileñas conocidas por sus festejos.

Este fin de semana, los vecinos de Guadarrama tienen una cita ineludible en su calendario. Las peñas del municipio, de menos de 20.000 habitantes, ya se preparan para disfrutar de las Fiestas en honor a San Miguel y San Francisco, momento de encuentro y alegría en este rincón de la sierra madrileña.

Conciertos, deporte y encierros

El programa oficial presentado por el Consistorio incluye conciertos, deporte, actividades infantiles, gastronomía, encierros y citas religiosas. El arranque tuvo lugar el 28 de septiembre, con el pregón del doctor Antonio Romero Vilches. Desde ese día se mantiene abierta la carpa del aparcamiento de la calle La Sierra, donde este viernes 3 de octubre actuará Merche, en concierto gratuito desde las 22.30 horas. A lo largo de esta misma semana, las orquestas Slabón, Voltaje Nova Show y Anaconda amenizarán las tardes en Guadarrama.

Los toros son protagonistas un año más en la localidad, con encierros diarios desde este pasado lunes hasta este próximo domingo, además de sueltas de vaquillas en jornadas puntuales. La Plaza de Toros acogerá cuatro novilladas, tres con picadores los días 3, 4 y 5 de octubre. Los más pequeños, por otro lado, podrán disfrutar de concursos de dibujo, gymkanas, cuentacuentos, juegos tradicionales y encierros infantiles, así como taller de pintacaras o globoflexia.

Para los más mayores, el concurso de escanciado de sidra del próximo domingo se posiciona como una de las citas más esperadas. Durante los festejos se llevarán a cabo numerosos cortes de tráfico y estacionamiento, entre los que destaca al cierre del aparcamiento de la calle La Sierra durante toda la semana. Tampoco se podrá aparcar en la calle Pajares y en parte de la calle Doctor Federico Rubio. Un aparcamiento provisional en Los Pradillos ha sido habilitado para paliar los efectos de estas medidas.

A continuación, te dejamos la programación completa de lo que resta de Fiestas de Guadarrama 2025:

Martes 30 de septiembre

14:00 h. Comida del Mayor .

. 17:30 h. Animaciones con juegos y gymkana.

19:00 h. III Torneo de futbolín.

23:00 h. Orquesta Slabón.

Miércoles 1 de octubre (Día de las Mozas)

00:00 h. Entrada de las Mozas.

17:00-20:00 h. Pasacalles con la Charanga "La Alternativa".

17:30 h. Escape Room "Invasión alienígena" .

. 18:00 h. Humor Amarillo.

19:00 h. Masterclass de baile.

23:00 h. Orquesta Voltaje Nova Show.

Jueves 2 de octubre (Día de los Mozos y Casados)

00:00 h. Entrada de Mozos y Casados .

. 13:30 h. Encierro y suelta de vaquillas.

17:00 h. Pasacalles con la Charanga "La Alternativa" .

. 17:30 h. Becerrada popular.

17:30 h. "Cirqueando".

22:30 h. Espectáculo "El Último Guateque" y DJ animador.

Viernes 3 de octubre

13:30 h. Encierro y suelta de vaquillas .

. 16:30-20:30 h. Charangueo Vol. 1.

17:30 h. Novillada con picadores (ganadería Hijos de Celestino Cuadri).

17:30 h. Taller de manualidades (pintacaras y globoflexia).

22:30 h. Concierto de Merche .

. 00:30 h. Orquesta Anaconda.

Sábado 4 de octubre (Día de San Francisco)

09:00 h. Chocolatada .

. 09:00-13:00 h. Jornada de puertas abiertas URE.

11:00 h. Encierros infantiles.

11:00 h. Santa misa y procesión .

. 14:00 h. Encierro y suelta de vaquillas.

14:30-23:00 h. Festival cultural "Porvenir" .

. 17:00-00:00 h. Campaña "Drogas o Tú".

17:30 h. Novillada con picadores (ganadería El Retamar).

22:00 h. Espectáculo "Las Divas".

00:00 h. Tributo a El Último de la Fila y DJ Tito.

Domingo 5 de octubre

09:30 h. Instalación de emisora internacional (URE).

10:30 h. VIII Concurso de escanciado de sidra "Villa de Guadarrama" .

. 11:00 h. Pilates & Labio Rojo.

12:00 h. Exhibición de bueyes pequeños .

. 12:00-19:00 h. Campaña "Drogas o Tú".

13:00 h. Encierro y suelta de vaquillas.

17:30 h. Novillada con picadores (ganadería Gabriel Rojas).

22:00 h. Fuegos artificiales de fin de fiestas.

Actividades posteriores