PLANES
Fin de semana de fiesta en este pueblo de Madrid: conciertos gratuitos, encierros y actividades
Este pequeño municipio celebra este fin de semana sus fiestas patronales
La fiesta en Madrid nunca descansa. Pero no toda la diversión se limita a la capital: cada municipio de la Comunidad de Madrid celebra cada año sus particulares fiestas patronales, llenando por unos días sus calles de vecinos y visitantes que dan a los pueblos un colorido que pierden el resto del año. Colmenar Viejo, Valdemorillo, San Lorenzo del Escorial... No son pocas las localidades madrileñas conocidas por sus festejos.
Este fin de semana, los vecinos de Guadarrama tienen una cita ineludible en su calendario. Las peñas del municipio, de menos de 20.000 habitantes, ya se preparan para disfrutar de las Fiestas en honor a San Miguel y San Francisco, momento de encuentro y alegría en este rincón de la sierra madrileña.
Conciertos, deporte y encierros
El programa oficial presentado por el Consistorio incluye conciertos, deporte, actividades infantiles, gastronomía, encierros y citas religiosas. El arranque tuvo lugar el 28 de septiembre, con el pregón del doctor Antonio Romero Vilches. Desde ese día se mantiene abierta la carpa del aparcamiento de la calle La Sierra, donde este viernes 3 de octubre actuará Merche, en concierto gratuito desde las 22.30 horas. A lo largo de esta misma semana, las orquestas Slabón, Voltaje Nova Show y Anaconda amenizarán las tardes en Guadarrama.
Los toros son protagonistas un año más en la localidad, con encierros diarios desde este pasado lunes hasta este próximo domingo, además de sueltas de vaquillas en jornadas puntuales. La Plaza de Toros acogerá cuatro novilladas, tres con picadores los días 3, 4 y 5 de octubre. Los más pequeños, por otro lado, podrán disfrutar de concursos de dibujo, gymkanas, cuentacuentos, juegos tradicionales y encierros infantiles, así como taller de pintacaras o globoflexia.
Para los más mayores, el concurso de escanciado de sidra del próximo domingo se posiciona como una de las citas más esperadas. Durante los festejos se llevarán a cabo numerosos cortes de tráfico y estacionamiento, entre los que destaca al cierre del aparcamiento de la calle La Sierra durante toda la semana. Tampoco se podrá aparcar en la calle Pajares y en parte de la calle Doctor Federico Rubio. Un aparcamiento provisional en Los Pradillos ha sido habilitado para paliar los efectos de estas medidas.
A continuación, te dejamos la programación completa de lo que resta de Fiestas de Guadarrama 2025:
Martes 30 de septiembre
- 14:00 h. Comida del Mayor.
- 17:30 h. Animaciones con juegos y gymkana.
- 19:00 h. III Torneo de futbolín.
- 23:00 h. Orquesta Slabón.
Miércoles 1 de octubre (Día de las Mozas)
- 00:00 h. Entrada de las Mozas.
- 17:00-20:00 h. Pasacalles con la Charanga "La Alternativa".
- 17:30 h. Escape Room "Invasión alienígena".
- 18:00 h. Humor Amarillo.
- 19:00 h. Masterclass de baile.
- 23:00 h. Orquesta Voltaje Nova Show.
Jueves 2 de octubre (Día de los Mozos y Casados)
- 00:00 h. Entrada de Mozos y Casados.
- 13:30 h. Encierro y suelta de vaquillas.
- 17:00 h. Pasacalles con la Charanga "La Alternativa".
- 17:30 h. Becerrada popular.
- 17:30 h. "Cirqueando".
- 22:30 h. Espectáculo "El Último Guateque" y DJ animador.
Viernes 3 de octubre
- 13:30 h. Encierro y suelta de vaquillas.
- 16:30-20:30 h. Charangueo Vol. 1.
- 17:30 h. Novillada con picadores (ganadería Hijos de Celestino Cuadri).
- 17:30 h. Taller de manualidades (pintacaras y globoflexia).
- 22:30 h. Concierto de Merche.
- 00:30 h. Orquesta Anaconda.
Sábado 4 de octubre (Día de San Francisco)
- 09:00 h. Chocolatada.
- 09:00-13:00 h. Jornada de puertas abiertas URE.
- 11:00 h. Encierros infantiles.
- 11:00 h. Santa misa y procesión.
- 14:00 h. Encierro y suelta de vaquillas.
- 14:30-23:00 h. Festival cultural "Porvenir".
- 17:00-00:00 h. Campaña "Drogas o Tú".
- 17:30 h. Novillada con picadores (ganadería El Retamar).
- 22:00 h. Espectáculo "Las Divas".
- 00:00 h. Tributo a El Último de la Fila y DJ Tito.
Domingo 5 de octubre
- 09:30 h. Instalación de emisora internacional (URE).
- 10:30 h. VIII Concurso de escanciado de sidra "Villa de Guadarrama".
- 11:00 h. Pilates & Labio Rojo.
- 12:00 h. Exhibición de bueyes pequeños.
- 12:00-19:00 h. Campaña "Drogas o Tú".
- 13:00 h. Encierro y suelta de vaquillas.
- 17:30 h. Novillada con picadores (ganadería Gabriel Rojas).
- 22:00 h. Fuegos artificiales de fin de fiestas.
Actividades posteriores
- Viernes 10 de octubre: 19:00 h. XII Jornadas de Parapsicología (C.C. La Torre).
- Viernes 7 de noviembre: 19:00 h. Gala de entrega de los Premios de la Feria Taurina “Torre de Guadarrama”.
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Ni Fuenlabrada ni Getafe, esta es la ciudad a media hora de Madrid en la que menos sube el precio de la vivienda
- Accidente de tráfico mortal en la M-607: un fallecido y una mujer herida grave tras un choque frontal
- Puedes proponer un nombre para las calles de Madrid, pero debe cumplir tres requisitos: 'Cada semana recibimos dos peticiones
- El guardián de 'El Rey León' que lleva 5.000 funciones trabajando en la sombra: 'Nos ha pasado de todo, aún no me he cansado
- Amazon lanza una macrooferta de empleo: más de 3.000 puestos de trabajo en Madrid