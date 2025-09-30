El Real Madrid visita territorio desconocido con el orgullo herido tras el derbi

El Real Madrid, prácticamente sin tiempo para digerir lo sucedido en el derbi ante el Atlético, tomó un avión rumbo a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty (martes, 18:45 horas), en uno de los desplazamientos más largos de la historia de la competición. Con gesto serio y un silencio sepulcral aterrizaron en Almaty, tras siete horas de vuelo y alrededor de 6.400 kilómetros de reflexión para una plantilla que volvió a fallar en el 'Día D'. El equipo que ha conquistado Europa en numerosas ocasiones visita territorio desconocido para medirse a una de las 'cenicientas' de la competición y recuperar el rumbo del proyecto liderado por Xabi Alonso.

Un derbi para olvidar

Y lo hace tras sufrir un duro varapalo en el duelo ante los rojiblancos. El equipo de Xabi Alonso, irreconocible desde el inicio, fue zarandeado por un intenso Atlético de Madrid. Sin rastro de la presión que el conjunto blanco venía ejerciendo en las últimas semanas, tampoco se sintió la contundencia defensiva liderada por Huijsen y Carreras. Tan solo el tridente de ataque fue capaz de mostrar una versión acorde a sus posibilidades. Mbappé y Güler fabricaron la jugada del tanto del empate. Vinicius volvió a desequilibrar para asistir al turco en el segundo gol de los blancos, pero de nada sirvió a los de Alonso. Los errores defensivos lastraron al equipo en su intento por sumar algo positivo en el Metropolitano.

Ahora, es momento para resetear. El calendario no da tregua y el conjunto blanco afronta esta semana un nuevo compromiso en Champions antes de retomar la competición liguera en el Bernabéu. No hay tiempo para lamentos, sí para corregir lo sucedido durante la tarde del sábado. Y, parte de esa recuperación, comienza en Almaty. El conjunto blanco no puede permitirse un tropiezo en tierras kazajas ante uno de los rivales más asequibles de la fase liga si quiere ocupar las posiciones que otorguen acceso directo a los octavos de final.

"Hay que pasar página. Lo importante es lo de mañana, estamos pensando en mañana y cómo tenemos que jugar(...) No es solo la actitud, hay razones futbolísticas. Tenemos que usarlas para mañana y es parte del proceso de adaptación y aprendizaje", defendía el técnico tolosarra en las horas previas al partido que medirá a su equipo ante un Kairat Almaty que debuta en la Champions.

La defensa, de nuevo, en cuadro

El Real Madrid parece vivir en el día de la marmota. Ya son tres las temporadas en las que la mala fortuna se ceba con los futbolistas que ocupan dicha demarcación en el club. Primero fueron las roturas de ligamento cruzado de Courtois, David Alaba y Militao. El año pasado, se sumaron Dani Carvajal y, de nuevo, Militao. Mendy, olvidado por muchos, aún continua en su proceso de recuperación. Rüdiger sigue recuperándose de su lesión muscular. Alaba está lejos de poder disputar minutos de primer nivel. Arnold, lesionado a las primeras de cambio. Y en el derbi cayeron Militao y Carvajal. En definitiva, la defensa del conjunto blanco se vuelve a resentir, y mucho.

Ni la incorporación de Dean Huijsen y Álvaro Carreras parece paliar uno de los grandes problemas del equipo en las últimas temporadas. Ya no solo en cuanto al nivel defensivo, que también, sino con la continuidad de sus futbolistas. Los últimos en sumarse a la enfermería blanca fueron Dani Carvajal y Eder Militao, ambos sustituidos en el derbi. El español sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha y podría estar un mes fuera de los terrenos de juego. En cambio, en el caso del brasileño, parece que solo unos días de descanso serán suficientes para volver a contar con su presencia en el once.

Un habitante de Almaty posa con la lona promocional del partido de Champions ante el Real Madrid. / MAXIM SHIPENKOV / EFE

Con los dos laterales derechos de la plantilla ausentes por lesión, todo indica que Fede Valverde volverá a ocupar dicha posición, pese a que no se encuentre especialmente cómodo, tal y como ha manifestado recientemente el uruguayo. Raúl Asencio, otro de los que podría ser desplazado al lateral, deberá ocupar el centro de la zaga junto a Dean Huijsen ante la falta de centrales sanos. Xabi Alonso se ve en la obligación de reformular la defensa, no solo para el encuentro en Almaty, sino también para las próximas jornadas ligueras.

De mediocampo en adelante, quizá, sea turno para ver a los menos habituales. El desplazamiento de Valverde al lateral abre un nuevo puesto disponible en el centro del campo. Camavinga podría dar recambio a Tchouameni. Y arriba Endrick o Gonzalo, o los dos, podrían partir de inicio y así dar descanso a un Kylian Mbappé que lo viene jugando absolutamente todo de la mano del técnico tolosarra. Juegue quien juegue, el Real Madrid necesita de una victoria reparadora tras lo sucedido en el Metropolitano. El proyecto "en construcción" de Xabi Alonso busca reencontrarse, y qué mejor manera de hacerlo por medio de la que siempre ha sido su competición.