Los padres de una joven asesinada en Parla por su exnovio piden la máxima condena posible y que se cumpla

Los padres de la joven de 18 años que murió tras ser apuñalada 42 veces por su exnovio en Parla en 2022 han pedido que el acusado sea condenado "a la máxima pena posible y la cumpla en su totalidad", poniendo de relieve que las penas son "muy laxas" y "no sirven como disuasorio para que otro decida hacer lo mismo".

Por su parte el acusado ha reconocido que apuñaló a su exnovia en un momento en el que actuó "por instinto, llevado por el pánico" porque ella no quería hablar con él sobre unos mensajes en redes sociales, en una declaración en la que ha confirmado que quería "hacerle daño" porque le molestaba que ella fuera feliz y la culpaba de su depresión.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este martes el juicio con jurado a Raúl M.O, para el que el fiscal pide más de 26 años de cárcel por un delito de asesinato con la agravante de género y por lesiones en el ámbito familiar, por el crimen ocurrido el 30 de junio de 2022 en un parque de Parla, cuando ambos jóvenes tenían 18 años aunque ella iba a cumplir 19 justo cuatro días después.

La acusación particular pide 33 años de prisión mientras la defensa pide 14 años por homicidio, al entender que no hubo alevosía ni ensañamiento.

Al entrar a los juzgados para declarar como testigo el padre de la fallecida ha pedido que al acusado "se le condene a la máxima pena posible y la cumpla en su totalidad" porque "es frustrante y doloroso ver que los criminales a los pocos años están en la calle y sin embargo las víctimas seguimos destrozadas, y muchas ya no lo pueden contar".

La madre ha añadido que "la violencia de género existe a pesar de que todavía haya gente que lo niegue", y ha sostenido que "la justicia lo está haciendo bien, pero las penas son muy laxas" y "no sirven como disuasorio para que otro decida hacer lo mismo".

Ya dentro de la sala la madre ha relatado, llorando, que su hija sufrió maltrato por parte de Raúl y ella le pidió en muchas ocasiones que denunciara, pero la joven no lo hizo por miedo, y ella, al ver que Raúl merodeaba por su casa, escribió una carta a la madre del agresor como "toque de atención para que por favor la dejara en paz". Poco después la mató.

El padre ha lamentado que solo supieran de los malos tratos e incluso agresiones sexuales que sufría su hija tras su muerte, porque no les contaba todo, y ha explicado que ella "le tenía mucho miedo y volvía con él cuando le insistía", pero venció esa "dependencia enfermiza" yendo al psicólogo y logró dejarle.

El acusado, que ha contestado a preguntas de todas las partes sosegadamente, ha dicho que él y Cristina salían desde que tenían 15 años y rompieron definitivamente en agosto de 2021. Él inicialmente se sintió "aliviado" porque mantenían una relación "toxica" por su culpa, porque él no sabía gestionar bien las emociones y desde los 12 años sufría depresión.

Ella inició otra relación y publicó comentarios en redes sociales sobre un exnovio que la trataba mal, y él entendió "que ella estaba malmetiendo" y haciéndole daño.

"No me molestaba que estuviera con otro. Me molestaba que ella fuera feliz mientras yo no lo era. Yo le echaba a ella la culpa de mi depresión", ha dicho, reconociendo que sí quería "castigar" a Cristina y "hacerle daño" y sufriera como él.

Finalmente el día del crimen la abordó, cuando ella sacaba al perro, para pedirle explicaciones, le advirtió de que "la iba a matar" si no hablaban, y acabó apuñalándola cuando creyó que ella iba a huir. Luego intentó suicidarse, pero le alcanzo la policía.

A preguntas de su defensa ha reconocido que cuando discutían él cometía "faltas de respeto, insultos y golpeaba contra la pared".

El que era novio de Cristina cuando falleció ha dicho que ella no solía hablar de su expareja, aunque acabó contando que la maltrataba, sin que ella sospechara que iba a atacarla.

Una vecina ha contado cómo el día del crimen oyó gritos en el parque y vio a una joven forcejar con un chico, que huyó mientras la joven se caía herida, ensangrentada.

La cogió en brazos, le taponó una herida y la cuidó hasta que llegó la ambulancia, mientras la joven le decía que había sido su exnovio.