MOVILIDAD EN LA CAPITAL
Oscar Puente declara la guerra al metro de Madrid: lo que te espera
El ministro de Transportes denuncia el caos de semanas en las líneas del suburbano
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha redoblado sus críticas a la gestión del transporte público en la Comunidad de Madrid, especialmente en el Metro, por las aglomeraciones que se repiten en las horas punta. Retrasos y aglomeraciones producidas por obras de la Línea 6 y cortes de tráfico en la Castellana, Chamartín o A-5, entre otros.
En las instantáneas compartidas desde comienzos de septiembre por el ministro, se observan vagones de Metro y trenes de Cercanías llenos hasta el límite, con personas de pie y apelotonadas, además de tiempos de espera superiores a diez minutos.
Mientras pide casi a diario soluciones para evitar que la situación se prolongue, el titular de Transportes reconocer que "no quiero ponerme en la piel de los que están gestionando esto".
Pero también ha denunciado la frecuencia de paso de los metros en el resto de líneas.
No es el único. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, se ha sumado a las críticas por el colapso en el Metro de Madrid. A través de su canal de X, López lleva días criticando "la situación de caos" en el suburbano y ha advertido de que "ya necesitan trabajadores que administren el tráfico".
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Ni Fuenlabrada ni Getafe, esta es la ciudad a media hora de Madrid en la que menos sube el precio de la vivienda
- Accidente de tráfico mortal en la M-607: un fallecido y una mujer herida grave tras un choque frontal
- Puedes proponer un nombre para las calles de Madrid, pero debe cumplir tres requisitos: 'Cada semana recibimos dos peticiones
- El guardián de 'El Rey León' que lleva 5.000 funciones trabajando en la sombra: 'Nos ha pasado de todo, aún no me he cansado
- Amazon lanza una macrooferta de empleo: más de 3.000 puestos de trabajo en Madrid