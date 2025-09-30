Oscar Puente declara la guerra al metro de Madrid: lo que te espera

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha redoblado sus críticas a la gestión del transporte público en la Comunidad de Madrid, especialmente en el Metro, por las aglomeraciones que se repiten en las horas punta. Retrasos y aglomeraciones producidas por obras de la Línea 6 y cortes de tráfico en la Castellana, Chamartín o A-5, entre otros.

En las instantáneas compartidas desde comienzos de septiembre por el ministro, se observan vagones de Metro y trenes de Cercanías llenos hasta el límite, con personas de pie y apelotonadas, además de tiempos de espera superiores a diez minutos.

Mientras pide casi a diario soluciones para evitar que la situación se prolongue, el titular de Transportes reconocer que "no quiero ponerme en la piel de los que están gestionando esto".

Pero también ha denunciado la frecuencia de paso de los metros en el resto de líneas.

No es el único. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, se ha sumado a las críticas por el colapso en el Metro de Madrid. A través de su canal de X, López lleva días criticando "la situación de caos" en el suburbano y ha advertido de que "ya necesitan trabajadores que administren el tráfico".