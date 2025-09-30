Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MOVILIDAD EN LA CAPITAL

Oscar Puente declara la guerra al metro de Madrid: lo que te espera

El ministro de Transportes denuncia el caos de semanas en las líneas del suburbano

Una foto del Metro de Madrid compartida por Óscar Puente en X.

Una foto del Metro de Madrid compartida por Óscar Puente en X. / X

Javier Niño González

Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha redoblado sus críticas a la gestión del transporte público en la Comunidad de Madrid, especialmente en el Metro, por las aglomeraciones que se repiten en las horas punta. Retrasos y aglomeraciones producidas por obras de la Línea 6 y cortes de tráfico en la Castellana, Chamartín o A-5, entre otros.

En las instantáneas compartidas desde comienzos de septiembre por el ministro, se observan vagones de Metro y trenes de Cercanías llenos hasta el límite, con personas de pie y apelotonadas, además de tiempos de espera superiores a diez minutos.

Mientras pide casi a diario soluciones para evitar que la situación se prolongue, el titular de Transportes reconocer que "no quiero ponerme en la piel de los que están gestionando esto".

Pero también ha denunciado la frecuencia de paso de los metros en el resto de líneas.

No es el único. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, se ha sumado a las críticas por el colapso en el Metro de Madrid. A través de su canal de X, López lleva días criticando "la situación de caos" en el suburbano y ha advertido de que "ya necesitan trabajadores que administren el tráfico".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
  2. Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
  3. Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
  4. Ni Fuenlabrada ni Getafe, esta es la ciudad a media hora de Madrid en la que menos sube el precio de la vivienda
  5. Accidente de tráfico mortal en la M-607: un fallecido y una mujer herida grave tras un choque frontal
  6. Puedes proponer un nombre para las calles de Madrid, pero debe cumplir tres requisitos: 'Cada semana recibimos dos peticiones
  7. El guardián de 'El Rey León' que lleva 5.000 funciones trabajando en la sombra: 'Nos ha pasado de todo, aún no me he cansado
  8. Amazon lanza una macrooferta de empleo: más de 3.000 puestos de trabajo en Madrid

Cuenta atrás en Pozuelo: así será su 12ª Carrera Popular, la gran cita deportiva del otoño

Cuenta atrás en Pozuelo: así será su 12ª Carrera Popular, la gran cita deportiva del otoño

Oscar Puente declara la guerra al metro de Madrid: lo que te espera

Oscar Puente declara la guerra al metro de Madrid: lo que te espera

Adiós al festival Alcalá es Música: los desacuerdos con el ayuntamiento le llevan a cancelar su actuación

Adiós al festival Alcalá es Música: los desacuerdos con el ayuntamiento le llevan a cancelar su actuación

Los madrileños podrán pedir y anular citas en su centro de salud por WhatsApp a partir de 2026

Los madrileños podrán pedir y anular citas en su centro de salud por WhatsApp a partir de 2026

La AEMET advierte sobre temperaturas "por encima de lo normal" durante los próximos días en Madrid

La AEMET advierte sobre temperaturas "por encima de lo normal" durante los próximos días en Madrid

El apoyo de los estadounidenses a Israel ha caído con fuerza, según un sondeo de The New York Times

El apoyo de los estadounidenses a Israel ha caído con fuerza, según un sondeo de The New York Times

Descubren que una enorme anomalía en el campo gravitacional de la Tierra se originó en las profundidades del planeta

Descubren que una enorme anomalía en el campo gravitacional de la Tierra se originó en las profundidades del planeta