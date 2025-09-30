NOTICIAS DEL DÍA
Madrid hoy: Sánchez presiona por la vivienda, veto a condenar Gaza y luz verde a los eurotaxis
Estas son algunas de las noticias más destacadas de hoy, martes 30 de septiembre, en la Comunidad de Madrid
Buenas noches. Según la previsión de la AEMET para este miércoles 1 de octubre, en la Comunidad de Madrid se esperan intervalos de nubes medias y altas, con probabilidad de nubes bajas al final del día en zonas de sierra, donde podrían formarse brumas o bancos de niebla. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos.
En Madrid capital se prevén máximas en torno a los 25 grados. Estas han sido algunas de las noticias más importantes de este martes 30 de octubre en la Comunidad de Madrid:
Sánchez propone que los ayuntamientos madrileños exijan a Ayuso aplicar la Ley de Vivienda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a que reclamen a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la aplicación efectiva de la Ley estatal de Vivienda. Esta petición se produce en un contexto de creciente tensión política por la política regional en materia de acceso a la vivienda.
El Ayuntamiento de Madrid rechaza iniciativas del grupo de izquierda para condenar el genocidio en Gaza
El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado varias mociones impulsadas por los grupos de izquierda que solicitaban una condena explícita del genocidio en Gaza. El equipo de gobierno argumentó que estas propuestas exceden el ámbito de competencias municipales.
Eurotaxis podrán trabajar los siete días de la semana
Los eurotaxis de la Comunidad de Madrid podrán operar los siete días de la semana tras la aprobación de una nueva regulación. Esta medida busca ampliar la oferta de transporte adaptado y mejorar la movilidad de personas con discapacidad.
Los coches históricos pagarán 50 euros para aparcar
El Ayuntamiento de Madrid ha establecido una tarifa de 50 euros para el estacionamiento de vehículos históricos en la capital. La medida afecta a un colectivo reducido pero ha generado controversia entre los propietarios de este tipo de vehículos, que reclaman un tratamiento diferenciado.
'Joyas secretas de Disney', la exposición que recorre películas y salas poco conocidas de la compañía
Madrid acoge la exposición Joyas secretas de Disney, una muestra que invita a descubrir las películas menos conocidas del universo Disney a través de un recorrido temático. La exposición incluye salas interactivas y material inédito, y estará disponible por tiempo limitado.
