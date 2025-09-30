Ya no hace falta visitar el museo para conocer todos sus rincones: así es 'Prado', el juego de mesa que descubre sus grandes obras

Si hay un rincón en España en el que el arte tiene un lugar predilecto, ese es el Museo del Prado. Lo que ocurre es que, hasta ahora, para conocerlo era necesario viajar a Madrid. Pero ya no. Y es que un nuevo juego de mesa, ‘Prado’, propone descubrir el célebre museo madrileño, sus obras más emblemáticas y sus laberínticas salas a través de una divertida competición en la que los jugadores deben encontrar los cuadros más importantes en el menor tiempo posible.

Perfecto tanto para niños como para mayores, ha sido desarrollado por la empresa Zacatrus con el apoyo del propio Museo del Prado e incluye 35 tarjetas ilustradas con reproducciones oficiales de las pinturas más destacadas, bajo licencia del propio museo y de Universal Music Spain. Cada tarjeta ofrece información detallada y curiosidades sobre las piezas seleccionadas.

En este nuevo juego de mesa, los jugadores se convierten en fotógrafos que deben realizar un reportaje sobre algunas de las obras más icónicas del museo. Para lograrlo, deberán desplazarse por las distintas salas y “fotografiar” los cuadros que les han sido asignados.

Una carrera contrarreloj

Sin embargo, tal y como cuentan sus creadores, la misión no será sencilla: el museo está lleno de visitantes que dificultan las tomas, el tiempo es limitado —solo disponen de un día— y otros fotógrafos compiten por capturar las mismas obras. Así, la partida se convierte en una auténtica carrera contrarreloj.

Disponible a partir de noviembre, ‘Prado’ es una creación del artista Julio Falagán, quien explica que su objetivo era “crear un juego educativo en el que la diversión prevaleciera”. Según Falagán, “el arte tiene una barrera cultural muy marcada: puede resultar complejo y excluyente si no se posee el conocimiento adecuado”. Por ello, ‘Prado’ busca ofrecer una forma accesible y amena de interactuar con el arte, independientemente del nivel de conocimiento del jugador.

Los artistas Patri de Blas y Álvaro destacan que “el reto fue representar el museo con un estilo colorido y alegre, recordando que se trata de un juego de mesa, pero sin perder el respeto por el museo ni por sus obras”.