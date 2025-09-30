¿Qué es el 'método de la siembra'? Así puedes evitar la nueva estafa estrella entre los ladrones de Madrid

Policía Nacional y Guardia Civil han advertido a la ciudadanía acerca de grupos criminales que están utilizando el conocido como 'método de la siembra'. Aunque parecía que este modus operandi estaba más que olvidado, lo cierto es que ha vuelto a utilizarse en distintos puntos del país.

Son muchas las situaciones en las que, sin darnos cuenta, bajamos la guardia. Esto suele suceder cuando realizamos las tareas más rutinarias del día a día, las que son casi que automáticas para nosotros. Es por ello que, mientras hacemos la compra, tiramos la basura o paseamos a nuestra mascota somos más propensos a ser víctimas de un robo.

El objetivo de los ladrones es entrometerse en estos actos cotidianos y engañar a las víctimas para tener el campo libre para poder robarle con éxito y evitando forcejeos. Aunque esta forma de robo no sea la más violenta, puede hacer que desaparezcan todas tus cosas en un abrir de ojos sin que te des cuenta.

Cuidado con el modus operandi

Para llevar a cabo este método, son necesarias dos personas. Los delincuentes suelen ir en parejas o grupos más amplios y escogen a una víctima, a la que se dedicarán a seguir y vigilar hasta el momento idóneo para poner en práctica el engaño. Suelen escoger a personas que van cargadas con varias bolsas y esperan a que vayan a guardarlas en el interior del coche.

Después, uno de los dos ladrones lanza algún objeto al suelo para llamar la atención de la víctima y hacerle creer que se le ha caído alguna de sus pertenencias. Si la persona está fuera del coche, el otro ladrón aprovechará la ocasión para meterse en el asiento del copiloto y robar todos los objetos de valor que pueda encontrar. Si la víctima ya está dentro del vehículo, el objetivo es hacerle salir para poder sustraerle móviles, carteras, bolsos u otras pertenencias.

Precauciones y recomendaciones

No pierdas la atención de tus pertenencias en ningún momento. Evita cualquier tipo de distracción y mantente alerta mientras te encuentres cerca del vehículo. Además, nunca te debes bajar del vehículo si la persona que te está avisando no te conoce, es posible que esa sea su forma de distraerte y que caigas en la trampa.

Además, estés yendo o viniendo de hacer la compra, recuerda que no es recomendable dejar los objetos de valor a la vista. Opta por guardarlos en el maletero para evitar la mirada de curiosos.

Por último, evita aparcar en zonas oscuras y poco transitadas. Antes de bajar o subir al coche asegúrate de que no hay ningún sospechoso alrededor observando.

¿Qué hago si me han robado?

Es de vital importancia que, si te encuentras en esta situación o cualquiera similar, llames a la policía. Nunca debes poner en riesgo tu integridad física para salvar el dinero o los objetos personales. Las autoridades te darán las mejores pautas para denunciar rápidamente y recuperar tus pertenencias lo antes posible.