El manga arrasa en las bibliotecas de Madrid, el lugar donde los DVD todavía están de moda

Las obras de manga y la literatura juvenil son las más prestadas en las bibliotecas públicas de Madrid, donde en los últimos 12 meses las personas usuarias también han sacado de allí más de 159.000 DVD.

Los datos de Transparencia muestran un claro dominio del manga y la literatura juvenil entre los más de 1,8 millones de libros prestados. En el carné de adulto, el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi My Hero Academia encabeza la lista con 1.664 préstamos Le sigue Naruto, con 1.483. Se trata de una serie de manga escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto que narra la historia del ninja adolescente Naruto Uzumaki, quien aspira a convertirse en Hokage, líder de su aldea.

Entre los autores, Roberto Santiago lidera con 6.631 préstamos para los adultos, seguido de Dav Pilkey (5.596) y Geronimo Stilton (5.420), el pseudónimo del ratón superventas tras el que se esconde la escritora italiana Elisabetta Dami. También es la segunda más prestada en carné infantil (16.921) tras, de nuevo, Roberto Santiago (18.423) y Jeff Kinney (14.321).

El DVD sobrevive en tiempos del streaming

Y en plena época del streaming, los madrileños han cogido prestados de la biblioteca más de 159.000 DVD. Con carné de adulto, los títulos favoritos han sido Poor things (Pobres criaturas), Un amor y la primera temporada de la serie The Last of us.

Los carnés de niños han tirado por la colección completa de Harry Potter, Mummies (Momias) y Elemental.

Últimos datos

Los últimos datos pertenecen al segundo trimestre del 2025. En él, los libros más prestados fueron el cómic Superpatata, de Artur Laperla, que relata las historias del maléfico Doctor Malévolo convertido a Supermax, el defensor de la justicia que es una patata y que amenaza con convertir en una a toda aquella persona que le lleve la contraria.

Le sigue Naruto. El tercero del 'top 3' es Doraemon, un manga escrito e ilustrado por Fujiko F. Fujio que describe las aventuras de un robot azul con forma de gato y sin orejas que viajó en el tiempo desde el siglo XXII para cuidar a un niño llamado Nobita.

Las películas más prestadas son para toda la familia. La primera es Del revés. Inside out 2. Producida por Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures. Es la secuela de Inside Out, Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una reforma para que entren las nuevas emociones de la pubertad. Además de las conocidas Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco aparece Ansiedad. En segundo lugar está la colección completa de Harry Potter, el mago más famoso de la historia. Le sigue la Guardiana de dragones, una película animada chino-española, que obtuvo tres nominaciones a los Premios Goya.

En música, casi todos los discos prestados son para niños: Miliki y las tablas de multiplicar, Canciones infantiles, Manuela va al colegio, El soldadito de plomo... Infantiles pero no todos tan jóvenes.