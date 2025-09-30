Madrid solicita renovar su sello de Ciudad Amiga de la Infancia con el único apoyo del PP

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes solicitar a Unicef la renovación del reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia, una iniciativa que ha salido adelante únicamente con los votos del PP. La oposición o bien se ha abstenido o ha votado en contra, aunque los han hecho por motivos muy diferentes.

En el caso de la izquierda, PSOE y Más Madrid se han abstenido alegando que la capital no puede considerarse "amiga de la infancia" mientras el Gobierno municipal del PP no condene el "genocidio de Palestina". Durante sus intervenciones, han recordado que más de 20.000 niños han sido asesinados en Gaza.

En este sentido, la concejala socialista Ana Isabel Lima ha ironizado con que el el PP solicite este reconocimiento precisamente a Unicef, una agencia dependiente de la ONU que, según sus palabras, "certifica el genocidio que Israel está ejecutando en Palestina". También la portavoz municipal socialista, Reyes Maroto, ha sido crítica con el alcalde por "criminalizar" a quienes se manifestaron en las protestas propalestinas de La Vuelta. Pero el alcalde, que ha llamado "gentuza" a quienes agredieron a los 22 policías que necesitaron asistencia médica en la protesta en Madrid, ha reprochado a la portavoz municipal socialista que no "reclame" que hoy el FC Barcelona se enfrente al Hapoel Tel Aviv en un partido de la Euroliga. "¿O no quiere decirlo para que no se enfade el señor Illa?", le ha preguntado.

Más Madrid, por su parte, ha justificado su abstención señalando que Unicef "no puede" reconocer a Madrid como Ciudad Amiga de la Infancia "mientras su Gobierno y su alcalde no solo no condenan el genocidio de Palestina, sino que les parece una broma que haya 60.000 muertos en Gaza". La concejala Lucía Lois ha señalado que ser "amigo de los niños" debería pasar por "intentar parar este genocidio desde todas las instituciones, algo que el PP no está haciendo".

Lois también ha criticado que Madrid es "una ciudad hostil" para la infancia por la falta de 8.000 plazas públicas en educación infantil, las escasas ayudas municipales para escuelas privadas, las altas temperaturas en los colegios y las miles de familias que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Vox rechaza la "bendición" de la ONU

Por su parte, Vox ha votado en contra de la propuesta. Su concejala Carla Toscano ha justificado el rechazo argumentando que no quieren tener la "bendición y amparo" de una organización "tan corrupta como Naciones Unidas" y porque "en Madrid miles de niños son eliminados antes de nacer".

"La segunda razón por la que no estamos de acuerdo con los planteamientos que se exigen para pertenecer al club Unicef y recibir el título de 'ciudad amiga de la infancia' es que uno de los planteamientos o exigencias es que los niños participen en la vida política, cuando no tienen que hacerlo porque ni tienen madurez ni capacidad, aunque hay un interés para tratarles como adultos por ejemplo para que luego puedan abortar", ha proseguido.

Frente a estas críticas, el concejal popular José Fernández ha defendido que "Madrid es la mejor ciudad para nacer y para crecer", destacando los "compromisos constantes" del Consistorio "para favorecer los derechos de la infancia". Entre ellos, ha nombrado el plan de fomento de la natalidad y la conciliación de la ciudad de Madrid.

"Somos 'Ciudad amiga de la infancia' desde el año 2008 y queremos seguir siéndolo; queremos ser esa ciudad en donde los niños están en el centro de las políticas municipales", ha concluido el popular.