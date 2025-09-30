El cierre de Fly Play deja a Madrid con una sola conexión directa con Islandia

La aerolínea low cost islandesa Fly Play ha anunciado este lunes el cese inmediato de sus operaciones y la cancelación de todos sus vuelos. La decisión afecta a varios aeropuertos españoles, entre ellos Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde realizaba una conexión directa con tres frecuencias semanales al aeropuerto de Reikiavik, la capital islandesa.

Hasta ahora, Fly Play operaba tres vuelos semanales entre Madrid y Reikiavik: los miércoles, viernes y domingo. Con el anuncio, se corta de golpe. La terminal madrileña se queda con una única alternativa para viajar a la isla del norte de Europa: Iberia Express, que mantendrá vuelos durante todo el año. Esta compañía opera salidas los miércoles y sábados y regresos los jueves y domingos, con una duración aproximada de cinco horas por trayecto.

"Tarifas de rescate" y reembolsos

En un comunicado, la compañía recomienda a los pasajeros afectados buscar alternativas en otras aerolíneas, que podrían ofrecer "tarifas de rescate" especiales. Fly Play explica que cada viajero deberá gestionar por su cuenta una nueva reserva y ofrece instrucciones para solicitar la devolución del importe de los billetes.

La aerolínea pide disculpas por las molestias y confirma que el cese de actividad dejará en la calle a unos 400 empleados.

La compañía atravesaba desde 2024 una complicada situación financiera. En junio ya había anunciado la cancelación de sus rutas intercontinentales hacia Norteamérica. Su modelo de negocio, basado en captar viajeros del Este de Europa, se vio afectado por el impacto de la guerra en Ucrania.

Fly Play contaba con una flota de 10 Airbus A320 y A321neo y volaba a unos 30 destinos, principalmente en Europa y zonas vacacionales. En España, además de Madrid, deja sin vuelos a Alicante, Barcelona, Málaga, Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria.