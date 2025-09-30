Madrid lanzará dos programas para atajar los delitos cibernéticos y sexuales en menores

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha dos nuevos programas específicos en los centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción de Menores Infractores (AARMI) para "dar respuesta" y "atajar" un incremento de los delitos cibernéticos y los relacionados con la violencia sexual entre los jóvenes.

Ambas medidas han sido anunciadas por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la presentación de la Memoria del Año 2024 de la AARMI, en la Viceconsejería de Justicia y Víctimas de Madrid.

Este organismo, dependiente del Gobierno regional, tiene como misión garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por los juzgados de menores.

En los 17 centros de la Agencia, un total de 800 profesionales llevan a cabo programas de formación, de intermediación laboral y de atención individualizada para evitar la reincidencia y ofrecer a los jóvenes una segunda oportunidad.

En concreto, estos menores tienen acceso a la Educación Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional Básica y, aquellos que han superado la edad de escolarización (16 años), tienen la posibilidad de matricularse en talleres prelaborales de jardinería, panadería o cocina para mejorar su empleabilidad.

García Martín ha destacado que, el año pasado, se matricularon en estos cursos un total de 139 alumnos y que, en el ámbito de intermediación laboral, 460 menores de los 575 participantes pudieron firmar contratos de trabajo.

En esta línea, el consejero también ha detallado que, durante el año 2024, cumplieron medidas judiciales en estos centros un total 3.043 jóvenes (81 % hombres y 19 % mujeres), lo que se ha traducido en un 10% menos que en el año 2023.

Respecto a la edad, García Martín ha resaltado que existe una "tendencia de rejuvenecimiento" de estos menores, con un incremento del 10% en aquellos situados entre los 14 y los 16 años.

Por otro lado, sobre el número de medidas judiciales adoptadas, ha especificado que 8 de cada 10 menores cumplieron las resoluciones en el ámbito no privativo de libertad y que 2 de cada 10 lo hicieron en régimen de internamiento. En este último caso, se han incrementado un 8 %, en el último año, debido a "repuntes de delitos graves vinculados con bandas juveniles y a resoluciones de años anteriores".

Los resultados de la labor de estos centros, ha resaltado el consejero, se han traducido en que 9 de cada 10 jóvenes que pasan por ellos no vuelve a delinquir.

Sobre la tipología de los delitos, los datos de la Memoria han reflejado una caída generalizada en la mayoría de ellos, destacando las reducciones en los robos con violencia (36,7 % menos) y con intimidación (25,5 % menos), aunque, por el contrario, han aumentado un 12 % las amenazas y coacciones en el ámbito cibernético y aquellos relacionados con la salud pública (cerca de un 5 %).