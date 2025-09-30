Madrid confirma el cambio: el día definitivo en el que se celebra la Almudena este 2025

¡Buenas noticias para los madrileños! Para cuadrar mejor con la semana laboral, el Ayuntamiento traslada la festividad de la Almudena al 10 de noviembre de 2025. Como en un inicio esta caía en domingo, el Consistorio ha optado por facilitar un puente festivo para todos aquellos que busquen hacer una escapada y aprovechar el tiempo de descanso que tendrán.

En un principio, el festivo estaba fijado en 9 de noviembre de 2025, domingo, perdiéndose de esta forma la posibilidad de tener puente y disfrutar de un día de descanso extra durante la semana. Por suerte, se plantea mover la jornada al lunes 10 de noviembre. El Ayuntamiento ya había avanzado este ajuste, pensando en que el festivo no se pierda.

Además, octubre incorpora un ajuste en los días de descanso por las particularidades del año. La segunda mitad de 2025 llega con un conjunto de fechas señaladas que permiten descansar sin desajustar la actividad económica de la ciudad.

¿Es festivo el día de la Almudena en Madrid?

La festividad de la Almudena, que se celebra tradicionalmente el 9 de noviembre, cae en domingo este 2025. La capital lleva sin disfrutar de un festivo desde el pasado 15 de agosto, con la mala suerte de que los dos siguientes a la vista caigan en fin de semana, el 12 de octubre y el 9 de noviembre.

Los ciudadanos ya no esperan un día extra de vacaciones en su calendario. Ahora, has de saber que este año sí ha decidido trasladar la Almudena al lunes siguiente y, así, contar con un puente de tres días en pleno noviembre.

Lista de futuros festivos en Madrid

Además, la Comunidad tiene todavía unos cuantos festivosque podremos disfrutar antes de que se acabe el año. A continuación, una lista de los que se avecinan: