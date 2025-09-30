Madrid 'celebra Iberoamérica' en octubre con conciertos, danza, teatro y conversatorios: CIB Fest vuelve a la capital

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) -- Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024 --, en estrecha colaboración con el programa de dinamización cultural del Ayuntamiento de Madrid -- 21 DISTRITOS --, las embajadas de los países iberoamericanos en España y con la participación de Casa América; da el pistoletazo de salida este mes de octubre a la 3ª edición del Festival Celebremos Iberoamérica, CIB Fest 2025.

La cita tendrá lugar entre el 3 y el 25 de octubre, y llega tras el éxito de las ediciones completadas en 2019 y 2022. Una vez más, el festival trae a la capital una programación de carácter multicultural con casi treinta actividades. No faltarán los conciertos, los talleres, los conversatorios o las presentaciones artísticas en lo que ya se ha consolidado como un espacio de encuentro y diálogo entre las culturas que forman Iberoamérica, que convergerán en Madrid el mes que viene. "CIB Fest 2025 se presenta como una propuesta que aporta diversidad, calidad y cercanía, reafirmando a Madrid como un escenario abierto a la pluralidad y la riqueza de las culturas iberoamericanas", sostiene Mariano Jabonero, secretario general de la OEI.

La música, principal protagonista de esta edición

En esta ocasión, la música iberoamericana ejercerá de hilo conductor del festival, con la celebración de una docena de conciertos protagonizados por artistas del calibre de Vanessa Cera (Colombia), Los Choros de Madrid (Brasil), Pahola Crowley (Costa Rica), la Orquesta Sinfónica Victoriano López (Honduras), Cheo Hurtado (Venezuela) o el Coro Iberoamericano de Madrid, entre otros. Latina, Puente de Vallecas, Centro, Retiro, Salamanca y Arganzuela son los distritos escogidos por el organismo internacional como escenario de estas actuaciones, con el fin último de descentralizar la oferta cultural y alcanzar a público de todos los rincones de la ciudad.

Cartel de la presente edición de CIB Fest. / OEI

Pero no todo será disfrute artístico. El CIB Fest también invita a la ciudadanía a debatir sobre el papel de la cultura como motor de desarrollo sostenible de las ciudades, a través de encuentros y actividades participativas. En este sentido, uno de los encuentros clave tendrá lugar este viernes en Casa de América, justo después de la inauguración del festival. El conversatorio 'La cultura como transformadora del mapa de las ciudades', que contará con gestores culturales de Bogotá, Buenos Aires y Madrid, abordará temas de tanta relevancia como la sostenibilidad de los espacios culturales y la relación dinámica entre cultura y ciudad, o cómo las expresiones culturales moldean el entorno urbano, entre otros asuntos.

Quien acuda a la cita, podrá disfrutar tras el coloquio de un taller de bachata y merengue -- declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO -- impartido por el Ballet Dominicano en Europa, que descubrirá al público español los ritmos, la identidad y la emoción de la música caribeña. Puedes consultar la programación completa en el siguiente enlace. Si quieres vivir en tus carnes los lazos que unen a todos los países iberoamericanos a través de la cultura, no dudes en acercarte a disfrutar alguna de las actividades gratuitas que ofrece la nueva edición del CIB Fest en Madrid.