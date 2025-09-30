Madrid albergará en 2026 el Longevity World Forum para impulsar vidas centenarias

Madrid acogerá del 18 al 20 de febrero de 2026 la cuarta edición del Longevity World Forum (LWF), la cumbre mundial sobre envejecimiento, que reunirá a expertos internacionales para debatir sobre gerociencia, biomarcadores y los secretos para alcanzar una vida centenaria.

Bajo el lema "Longevidad médica y envejecimiento saludable", el encuentro se celebrará en las instalaciones de La Nave con una previsión de más de 1.500 asistentes en un formato híbrido, presencial y virtual, superando las cifras de la edición anterior celebrada en Alicante.

El foro se articulará en tres jornadas temáticas que abordarán los pilares de la longevidad: ciencia e investigación, tendencias y emprendimiento, según una nota de los organizadores.

Entre los ponentes ya confirmados destacan figuras de prestigio internacional como el director del Institute for Aging Research en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, Nir Barzilai, quien impartirá la conferencia magistral "Cómo morir joven a edad muy avanzada", en la que expondrá sus pioneros estudios genéticos con personas centenarias.

También participará el exdirector de la División de Biología del Envejecimiento en el National Institute on Aging (NIH) de Estados Unidos, Felipe Sierra, uno de los principales impulsores del concepto de "gerociencia" como marco para la medicina preventiva del futuro.

El programa contará además con Luigi Ferrucci, director científico del NIH y autor del "Baltimore Longitudinal Study of Aging", el estudio sobre envejecimiento en humanos más antiguo del mundo, y con Jean-Marc Lemaitre, especialista en envejecimiento celular cuyo equipo fue pionero en demostrar que células humanas envejecidas podían ser rejuvenecidas mediante reprogramación.

La asociación entre un estilo de vida saludable y la longevidad será otro de los ejes del debate, con la participación de expertos como el neurocirujano José Hernández Poveda y el divulgador científico Marcos Vázquez, creador del proyecto 'Fitness Revolucionario'.