Encuentran en El Frasno (Zaragoza) a un anciano de 80 años desaparecido el pasado jueves en Madrid

La Guardia Civil ha localizado a un hombre de 80 años desaparecido de la Comunidad de Madrid en un camino próximo a la autovía A-2 en El Frasno (Zaragoza), entre la maleza, desorientado y con síntomas de agotamiento.

Se trata de un hombre que requiere medicación diaria y padece deterioro cognitivo, que presentaba en el momento de su rescate una deshidratación severa y problemas derivados de la misma, según ha informado este martes el instituto armado.

El hombre faltaba de su casa desde el pasado jueves, fue localizado el viernes por la noche y tras ser asistido en el lugar por servicios sanitarios, fue trasladado al Hospital de Calatayud, donde quedó ingresado.

La Guardia Civil ha detallado que sobre las 23.00 horas del pasado viernes la Central de Emergencias recibió un aviso, a través 112, en el que se comunicaba que una persona había escuchado gritos de auxilio por un camino próximo a la A-2 en el término municipal de El Frasno.

De inmediato se activaron efectivos de seguridad ciudadana de Brea de Aragón y Morata, que se trasladaron a la zona y, tras una intensa búsqueda, localizaron a un hombre entre la maleza y tendido en el suelo, con erosiones superficiales en la cabeza, dolor en la zona lumbar a consecuencia de una caída y claros síntomas de desorientación por un probable deterioro cognitivo, sin poder moverse y apenas hablar.

Mientras los efectivos lo auxiliaban, se dio aviso a servicios sanitarios para que se trasladasen hasta la zona, al tiempo que se verificaba que el hombre, de 80 años y con domicilio en la Comunidad de Madrid, llevaba desaparecido desde el día anterior, según había denunciado un familiar ante la Guardia Civil en la provincia de Cáceres.

El anciano fue trasladado por los propios agentes hasta el vehículo oficial hasta la llegada de los servicios médicos que lo trasladaron al Hospital de Calatayud.