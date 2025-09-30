Una de las librerías más bonitas del mundo está en Madrid desde 1949: ediciones especiales, relojes antiguos y mapas nunca antes vistos

Madrid tiene un montón de rincones ocultos que vale la pena descubrir. En el corazón del Barrio de las Letras, un enclave que ha sido testigo de la historia literaria de Madrid, se encuentra un espacio que muchos consideran la librería más bonita de la ciudad.

Y es que el número 19 de la calle de Lope de Vega acoge este singular refugio para los amantes de la lectura. Esta reconocida librería fue fundada en 1949 y se ha consolidado como un destino imprescindible para quienes buscan primeras ediciones que rara vez aparecen en el mercado convencional.

Adentrarse en este espacio es toda una experiencia inmersiva. Los que acuden a esta librería no solo compran libros, sino que se ven envueltos en un ambiente donde los ejemplares se apilan hasta el techo, generando una atmósfera que evoca a las grandes bibliotecas de la literatura universal.

¿Cuál es la librería más bonita de Madrid?

La librería Miguel de Miranda destaca por albergar volúmenes que resultan prácticamente imposibles de encontrar en otros establecimientos. Además, el diseño del local, distribuido en dos plantas conectadas por una escalera de caracol, contribuye a crear esa sensación de asombro que hará que no te quieras ir hasta descubrir todo por completo.

Si deseas adentrarte en los verdaderos entresijos de este espacio, en la planta baja se exhiben mapas, relojes antiguos y objetos curiosos que refuerzan el carácter ecléctico del lugar.

Hay quienes la comparan con la célebre Librería Lello, de Oporto, famosa por su historia y por haber inspirado a J.K. Rowling en la creación del universo de Harry Potter. Por suerte, la librería Miguel de Miranda ofrece en Madrid una experiencia similar, con estanterías que parecen no tener fin y la posibilidad de descubrir ediciones exclusivas que desafían la lógica de cualquier amante de la literatura, el arte y el coleccionismo.

Mucho más que literatura

Ahora, es cierto que el entorno en el que se ubica la librería refuerza su atractivo. El Barrio de las Letras fue hogar de figuras como Lope de Vega, Cervantes y Tirso de Molina, y escenario de la rivalidad histórica entre Góngora y Quevedo. Pero la oferta cultural del barrio no se limita a la literatura. En la Plaza de Santa Ana se alza el Teatro Español, un edificio neoclásico que, además de su imponente fachada, destaca por su programación teatral. El barrio también alberga los tres museos más relevantes de la capital: el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.