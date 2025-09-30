Los eurotaxis podrán trabajar siete días a la semana en Madrid para duplicar la flota adaptada

Era una demanda de las organizaciones de personas con diversidad funcional y por fin ha sido cumplida. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes la modificación de la ordenanza del taxi, con la que se busca garantizar el servicio a personas con movilidad reducida y adaptar la normativa municipal a los cambios introducidos en el decreto autonómico del sector.

Con esta aprobación definitiva, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el Ayuntamiento pretende duplicar la flota de vehículos adaptados, que actualmente representan únicamente el 2,35% del total (366 de 15.518 vehículos activos), hasta alcanzar el 5%. "Es un imperativo moral del Ayuntamiento", ha dicho.

Para lograrlo, la ordenanza prevé la creación, mediante concurso, de nuevas licencias específicas para eurotaxis, que podrán ser de clasificación ambiental C para aumentar la oferta de modelos adaptados. Una de las principales novedades es que solo este tipo de vehículos estarán autorizados a trabajar siete días a la semana, mientras que el resto de taxis solo podrán hacerlo cinco días.

"Lo que queremos no es regular, es que puedan competir en igualdad de condiciones. Tenemos que hacer que puedan competir con las VTC y que los ciudadanos puedan elegir tomar un o u otro", ha manifestado Carabante.

La nueva norma también establece que los titulares de estas licencias deberán realizar un mínimo de 150 servicios de eurotaxi al año para garantizar que el servicio esté realmente operativo. Asimismo, se mantiene la disposición transitoria que permitirá a los taxis eléctricos puros que ya están en servicio seguir trabajando siete días a la semana hasta que sus vehículos alcancen la edad máxima permitida de diez años.

ESO obligatoria para ser taxista

En el plano laboral, se introduce la obligatoriedad de contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para poder ser conductor de taxi y se simplifica el examen eliminando el módulo de itinerarios, de acuerdo con el decreto regional.

Este punto ha sido enmendado con una transaccional que especifica que no será obligatorio este título si se puede acreditar "por cualquier medio conocimientos similares".

También se consolida el sistema de licencia por puntos implantado en 2021, que ahora se aplicará al titular de la licencia y no al conductor. Además, para garantizar la calidad del servicio a bordo de los taxis, será preceptivo llevar un dispositivo electrónico de navegación (GPS).

La oposición critica que no controla a las VTC

Por su parte, el PSOE considera que se trata de una modificación que llega tarde y se ha quejado de que el PP no ha tenido "ni una sola reunión" con ellos para enmendar el texto. Los socialistas opinan que con esta nueva ordenanza no se "mete mano" al problema del sector del taxi, que lucha contra las VTC.

"Llevan años haciendo la vista gorda con las VTC, que en Madrid campan a sus anchas con un gobierno municipal que permite que incumplan desde circular por los carriles bus hasta recoger clientes que alzan la mano", han señalado. Más Madrid ha coincidido con la queja al considerar también que esta nueva regulación no "controla" a las VTC.

Por su parte, Carabante ha defendido que a día de hoy "el taxi y las VTC conviven en plena competencia en la ciudad de Madrid y que un madrileño puede tomar uno u otro según le plazca y según se acomode a sus expectativas".