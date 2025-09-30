Eiffage Construcción ampliará los pabellones de Ifema para el circuito madrileño de Fórmula 1 por 68 millones

Ifema Madrid ha adjudicado a Eiffage Construcción el contrato para ampliar los pabellones 1 y 2 del recinto ferial, con un presupuesto de 68,1 millones de euros. Las nuevas instalaciones servirán como pit building durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, Madring, previsto en la capital a partir de 2026, y quedarán integradas después en la infraestructura permanente del complejo para uso ferial y congresual.

El proyecto incluye la construcción de dos nuevas edificaciones permanentes como extensión de los actuales pabellones, junto con estructuras temporales que albergarán los boxes de las escuderías, oficinas técnicas, áreas logísticas y el área VIP Paddock Club.

Tras la carrera, las instalaciones efímeras —diseñadas con materiales sostenibles y reutilizables para reducir el impacto ambiental— se desmontarán, mientras que las ampliaciones quedarán como legado en el recinto ferial de Madrid.

Render de la ampliación de Ifema para Madring. / Eiffage Construcción

Espacios para equipos, cronometraje y hospitalidad

El complejo tendrá tres plantas y 17 metros de altura, cumpliendo tanto la normativa vigente como los requisitos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y de Fórmula One Management (FOM). En la baja, estará la zona de boxes y garajes para albergar a los equipos, las áreas técnicas y de servicio destinadas a logística y apoyo operativo y accesos separados para equipos y personal técnico.

En la primera y segunda planta, se ubicarán los espacios de hospitalidad y el VIP Paddock Club, con terrazas panorámicas, restauración y recepción de invitados. Además, contará con extensiones temporales en las que se ubicarán oficinas para la gestión operativa de la competición, el área de cronometraje y registro oficial de los tiempos de carrera y otros espacios de control deportivo y logístico del Gran Premio.

Render de la ampliación de Ifema para Madring. / Eiffage Construcción

Madring

La prueba 16 de un calendario de 24 carreras se disputará durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026 en la capital. El circuito urbano madrileño constará de 57 vueltas; 5,4 kilómetros y 22 curvas de todo tipo de modalidad.

"Ubicado en la zona de IFEMA-Valdebebas, cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, a tan solo cinco minutos del aeropuerto y en plena urbe, el circuito garantiza una conectividad sin precedentes siendo posible acceder a él en autobús, en tren y en metro sin necesidad de coger el coche", así es como se define el circuito de Madring por medio de su web oficial.

Trazado del circuito Madring / Madring

Experiencia en infraestructuras deportivas

La constructora destaca su experiencia en proyectos vinculados al motor, como el reasfaltado del Circuito de Jerez o la renovación del asfalto del circuito de Carmona (Sevilla). Jesús Gracia Marzo, director de Infraestructuras de Eiffage Construcción, ha subrayado en un comunicado que "la importancia de esta obra radica en su doble propósito. Por un lado, garantiza un uso eficiente y continuado de los espacios durante todo el año, dada la vocación expositiva del recinto ferial. Por otro, permite acoger un evento de enorme atractivo mediático y logístico como es la Fórmula 1".