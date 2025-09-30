ELECCIONES MUNICIPALES
Díaz Ayuso clama en Lisboa por “romper las cadenas y no llamar a la desesperanza” frente al socialismo y comunismo que solo “viven de la confrontación”
La presidenta madrileña pide que España y Portugal sigan “caminando juntas” defendiendo los valores de la libertad, la separación de poderes y la vida
Durante el acto de inicio de campaña de las elecciones municipales del candidato a la alcaldía de Lisboa por el Partido Social Demócrata (PSD), Carlos Moedas, Isabel Díaz Ayuso ha insisitido en que "estamos aquí para hablar de romper las cadenas, de ser libres, de no llamar a la desesperanza, hacer las cosas como se deben. Para que los populismos no le digan a los jóvenes que se están quedando sin futuro y que solo les quedan ellos".
"Y el socialismo y el comunismo los conocemos bien", ha añadido la presidenta madrileña. "Parten de la teoría de que la persona no puede prosperar, que si prospera es que algo está haciendo mal. Si tiene éxito, se tiene que castigar y se tiene que repartir lo de los demás, no lo suyo, claro. Invitan con el dinero de las empresas, con el esfuerzo ajeno. Promueven la cultura de la envidia".
"Caminando juntas"
Díaz Ayuso también ha pedido en Lisboa que España y Portugal sigan “caminando juntas” defendiendo los valores de la libertad, la separación de poderes y la vida.
"Queremos que Madrid y Lisboa sigan caminando juntas, porque hay muchos proyectos en común que tienen que seguir creciendo, por nuestros jóvenes, nuestras empresas, nuestros sueños, nuestros ciudadanos que van y que vuelven a naciones que son hermanas, cada una con su personalidad. Y hemos crecido juntas, nos queremos y eso no puede cambiar".
La presidenta madrileña ha destacado que Portugal y España "tienen que ofrecer esta visión al resto del continente. Compartimos los mismos retos tenemos los mismos desafíos y esto solo se puede defender si uno cree en lo que está haciendo con convicción y en torno a estos valores que nos han traído hasta aquí: la libertad, la separación de poderes, la vida, todo aquello que nos ha hecho fuertes como continente y como Occidente. Porque si no, nos lo van a transformar y seremos algo que nunca fuimos".
