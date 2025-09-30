Detenida por intentar matar a su hija de 10 años con medicamentos en el yogur en Ciudad Lineal

Una mujer ha sido detenida en el distrito madrileño de Ciudad Lineal acusada de intentar matar a su hija de 10 años tras darle un yogur mezclado con una alta cantidad de medicamentos, según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre cuando los hijos mayores de la arrestada accedieron al domicilio familiar y encontraron a su madre y a su hermana inconscientes, según ha avanzado este martes el diario El Mundo y ha confirmado la Jefatura Superior de la Policía.

En ese momento, los hijos avisaron a los servicios de emergencias y a una patrulla de la Policía, que encontraron una gran cantidad de medicinas en el domicilio, además de un yogur con restos de una sustancia polvorienta en su interior.

Los sanitarios del Summa 112 confirmaron que ambas presentaban intoxicación por ingesta de medicamentos y fueron trasladadas al hospital. En el caso de la madre, quedó ingresada bajo custodia policial y posteriormente fue detenida como presunta autora de un delito de homicidio.