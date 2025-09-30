MADRID
Detenida por intentar matar a su hija de 10 años con medicamentos en el yogur en Ciudad Lineal
Los hijos mayores descubrieron a la madre y a la niña inconscientes en la vivienda
Agencias
Una mujer ha sido detenida en el distrito madrileño de Ciudad Lineal acusada de intentar matar a su hija de 10 años tras darle un yogur mezclado con una alta cantidad de medicamentos, según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre cuando los hijos mayores de la arrestada accedieron al domicilio familiar y encontraron a su madre y a su hermana inconscientes, según ha avanzado este martes el diario El Mundo y ha confirmado la Jefatura Superior de la Policía.
En ese momento, los hijos avisaron a los servicios de emergencias y a una patrulla de la Policía, que encontraron una gran cantidad de medicinas en el domicilio, además de un yogur con restos de una sustancia polvorienta en su interior.
Los sanitarios del Summa 112 confirmaron que ambas presentaban intoxicación por ingesta de medicamentos y fueron trasladadas al hospital. En el caso de la madre, quedó ingresada bajo custodia policial y posteriormente fue detenida como presunta autora de un delito de homicidio.
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Ni Fuenlabrada ni Getafe, esta es la ciudad a media hora de Madrid en la que menos sube el precio de la vivienda
- Accidente de tráfico mortal en la M-607: un fallecido y una mujer herida grave tras un choque frontal
- Puedes proponer un nombre para las calles de Madrid, pero debe cumplir tres requisitos: 'Cada semana recibimos dos peticiones
- El guardián de 'El Rey León' que lleva 5.000 funciones trabajando en la sombra: 'Nos ha pasado de todo, aún no me he cansado
- Amazon lanza una macrooferta de empleo: más de 3.000 puestos de trabajo en Madrid