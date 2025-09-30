La Comunidad de Madrid pide un pacto de Estado energético para poder atraer a los centros de datos

El consejero madrileño de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha reclamado un pacto de Estado energético con el objetivo de revisar las redes de transportes energéticas, dado que, ha asegurado, en la actualidad, no están preparadas para consolidar la posición de la Comunidad de Madrid como polo de atracción de centros de procesamiento de datos (CPD).

En declaraciones en un encuentro con periodistas, López-Valverde ha opinado que en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "no son conscientes de los cupos energéticos vasco y catalán" y "no se ha trabajado en las redes de transportes energéticas".

Se ha preguntado cómo va a reforzar la Comunidad de Madrid su posición como polo de atracción de centros de procesamiento de datos si las redes de transportes energéticas no están preparadas para ello.

El consejero madrileño se ha mostrado seguro de que en Cataluña no tienen tanto problema para conectar con la central nuclear de Vandellós, situada en la localidad de L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

"Es un problema de miras muy cortas. Da pena tener estos ministros desde el punto de vista técnico", ha dicho López-Valverde.

Ciberseguridad madrileña

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en el primer trimestre de 2026 un Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad y un equipo especializado de alto nivel, los "MadrIDefenders", para reforzar la protección de sus infraestructuras críticas y posicionar a la región como un referente internacional en la materia.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, lo ha anunciado en un encuentro con periodistas, donde también ha adelantado la incorporación del cribado neonatal en la Tarjeta Sanitaria Virtual y de nuevos trámites en la Cuenta Digital antes de que finalice el año.

El futuro Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad estará formado por entre diez y quince profesionales y utilizará herramientas avanzadas basadas en Inteligencia Artificial para predecir y anticiparse a posibles ciberataques.

Este equipo monitorizará las infraestructuras tecnológicas regionales 24 horas al día, los 365 días del año, y colaborará con centros nacionales e internacionales.

De forma paralela, se creará el equipo "MadrIDefenders", compuesto por siete profesionales altamente cualificados, que representará a la región en competiciones internacionales del sector organizadas por la OTAN, como Cyber Coalition, Locked Shields o Crossed Swords.

En materia de seguridad, el consejero ha indicado que el Gobierno regional ya ha extendido el Escudo Digital en 60 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y lo desplegará en 143 municipios antes de que finalice el año.