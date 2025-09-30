DEFICIENCIAS EN LA RED DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
La Comunidad de Madrid pide un pacto de Estado energético para poder atraer a los centros de datos
El consejero madrileño de Digitalización Miguel López-Valverde, reprocha al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) no ser "conscientes de los cupos energéticos vasco y catalán"
EFE
El consejero madrileño de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha reclamado un pacto de Estado energético con el objetivo de revisar las redes de transportes energéticas, dado que, ha asegurado, en la actualidad, no están preparadas para consolidar la posición de la Comunidad de Madrid como polo de atracción de centros de procesamiento de datos (CPD).
En declaraciones en un encuentro con periodistas, López-Valverde ha opinado que en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "no son conscientes de los cupos energéticos vasco y catalán" y "no se ha trabajado en las redes de transportes energéticas".
Se ha preguntado cómo va a reforzar la Comunidad de Madrid su posición como polo de atracción de centros de procesamiento de datos si las redes de transportes energéticas no están preparadas para ello.
El consejero madrileño se ha mostrado seguro de que en Cataluña no tienen tanto problema para conectar con la central nuclear de Vandellós, situada en la localidad de L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).
"Es un problema de miras muy cortas. Da pena tener estos ministros desde el punto de vista técnico", ha dicho López-Valverde.
Ciberseguridad madrileña
La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en el primer trimestre de 2026 un Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad y un equipo especializado de alto nivel, los "MadrIDefenders", para reforzar la protección de sus infraestructuras críticas y posicionar a la región como un referente internacional en la materia.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, lo ha anunciado en un encuentro con periodistas, donde también ha adelantado la incorporación del cribado neonatal en la Tarjeta Sanitaria Virtual y de nuevos trámites en la Cuenta Digital antes de que finalice el año.
El futuro Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad estará formado por entre diez y quince profesionales y utilizará herramientas avanzadas basadas en Inteligencia Artificial para predecir y anticiparse a posibles ciberataques.
Este equipo monitorizará las infraestructuras tecnológicas regionales 24 horas al día, los 365 días del año, y colaborará con centros nacionales e internacionales.
De forma paralela, se creará el equipo "MadrIDefenders", compuesto por siete profesionales altamente cualificados, que representará a la región en competiciones internacionales del sector organizadas por la OTAN, como Cyber Coalition, Locked Shields o Crossed Swords.
En materia de seguridad, el consejero ha indicado que el Gobierno regional ya ha extendido el Escudo Digital en 60 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y lo desplegará en 143 municipios antes de que finalice el año.
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- El Gobierno de Ayuso se reúne con Más Madrid para hablar del 'caos' en el transporte madrileño con Óscar Puente de protagonista
- Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Ni Fuenlabrada ni Getafe, esta es la ciudad a media hora de Madrid en la que menos sube el precio de la vivienda
- Puedes poner tu nombre a una calle de Madrid, pero debes cumplir tres requisitos: 'Cada semana recibimos dos peticiones
- The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie