MOVILIDAD
Los coches históricos pagarán un 50% más por aparcar en el centro de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid introduce un recargo en la tasa SER para vehículos de más de 50 años que accedan a la Zona de Bajas Emisiones del distrito Centro.
Los vehículos históricos que estacionen en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del distrito Centro de Madrid deberán abonar un recargo del 50% en la tasa de aparcamiento regulado (SER). La medida fue aprobada este martes en el Pleno del Ayuntamiento como parte de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos.
Contexto normativo
- La Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada en 2018 y modificada en 2021, permitió la entrada a la ZBE de los vehículos históricos con más de 50 años.
- En 2024, el área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad instó a Economía y Hacienda a adaptar la tasa SER para aplicar un recargo a estos automóviles.
Comparativa con otros vehículos
Hasta ahora, los coches históricos pagaban solo la tarifa base, mientras que los vehículos con etiqueta B, menos contaminantes, afrontaban un recargo del 20%. Con la nueva norma, los históricos, considerados más contaminantes, se equiparan al criterio de penalización.
La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, defendió la medida subrayando que "la norma no es lo que más vale, es la coherencia, aunque reconoció que el impacto económico será reducido.
Impacto económico
El PSOE criticó la medida al señalar que el aumento "no llegaría ni a 100 euros de ingresos" en las cuentas municipales.
¿Qué es un coche histórico?
En España, un coche histórico es aquel que cumple con una serie de requisitos establecidos en el Reglamento de Vehículos Históricos (Real Decreto 1247/1995 y sus posteriores modificaciones). En resumen, se consideran históricos los vehículos que cumplan los siguientes requisitos:
Antigüedad:
-Tienen 30 años o más desde la fecha de fabricación o, si no se conoce, desde la primera matriculación.
Valor cultural o singularidad:
-Están incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o declarados de interés cultural.
-Han participado en acontecimientos históricos o han pertenecido a una personalidad relevante.
-Presentan características singulares (técnicas, de diseño, escasez de ejemplares) que los hacen valiosos para la conservación del patrimonio automovilístico.
Conservación original:
-Deben mantener las piezas, componentes y estética originales o, en caso de restauración, que esta haya respetado las especificaciones de fábrica.
Homologación:
-Es necesario que un laboratorio oficial o servicio técnico especializado certifique sus características.
-Tras ello, la comunidad autónoma correspondiente lo inscribe como “vehículo histórico” y la Jefatura de Tráfico lo matricula con una matrícula específica (empieza por la letra H).
