Los coches históricos pagarán un 50% más por aparcar en el centro de Madrid

Los vehículos históricos que estacionen en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del distrito Centro de Madrid deberán abonar un recargo del 50% en la tasa de aparcamiento regulado (SER). La medida fue aprobada este martes en el Pleno del Ayuntamiento como parte de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos.

Contexto normativo

La Ordenanza de Movilidad Sostenible , aprobada en 2018 y modificada en 2021, permitió la entrada a la ZBE de los vehículos históricos con más de 50 años.

, aprobada en 2018 y modificada en 2021, permitió la entrada a la ZBE de los vehículos históricos con más de 50 años. En 2024, el área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad instó a Economía y Hacienda a adaptar la tasa SER para aplicar un recargo a estos automóviles.

Comparativa con otros vehículos

Hasta ahora, los coches históricos pagaban solo la tarifa base, mientras que los vehículos con etiqueta B, menos contaminantes, afrontaban un recargo del 20%. Con la nueva norma, los históricos, considerados más contaminantes, se equiparan al criterio de penalización.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, defendió la medida subrayando que "la norma no es lo que más vale, es la coherencia, aunque reconoció que el impacto económico será reducido.

Impacto económico

El PSOE criticó la medida al señalar que el aumento "no llegaría ni a 100 euros de ingresos" en las cuentas municipales.