¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas

Abrir un restaurante en Madrid sigue siendo, para muchos, un sueño personal más que una inversión económica. Según el primer estudio sobre el Emprendimiento en la Restauración en España, elaborado por TheFork en colaboración con la consultora internacional Cint, el 87 % de los hosteleros madrileños decide emprender movido por motivos personales como el deseo de desarrollar su creatividad o crear su propio proyecto, frente a un escaso 13 % que lo hace principalmente para obtener beneficios económicos.

Sin embargo, ese espíritu vocacional contrasta con una realidad implacable: el 46 % de los restauradores madrileños acaba cerrando su negocio por falta de planificación financiera y por los altos costes de apertura. Le siguen otros motivos como la rotación y escasez de personal cualificado (24 %), la falta de comensales suficientes (19 %) y no haber realizado un estudio de mercado previo (11 %). De hecho, según Hostelería Madrid, este verano ha sido un periodo de fuertes contrastes para la hostelería madrileña. Mientras que los datos de gasto medio y la actividad online del turista internacional sugieren una apuesta por la calidad y la experiencia, la realidad a pie de calle, según los hosteleros, fue de una notable caída en el volumen de ventas y una menor afluencia de público en general respecto al pasado verano, especialmente desde mediados de julio y durante agosto, alcanzando descensos de fracturación entre el 5 % y el 8 %.

La falta de planificación: el gran talón de Aquiles del sector

El estudio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, pone de manifiesto una debilidad estructural en la gestión económica de los restaurantes madrileños, una de las razones más frecuentes de fracaso empresarial. El sector de la restauración, muy vocacional y de carácter familiar, adolece de una falta de formación académica y financiera, especialmente en la planificación de ingresos y la elaboración de estudios de viabilidad. "El sector siempre ha sido muy pasional, y eso es maravilloso, pero también conlleva riesgos si no se acompaña de una buena estrategia económica", explican Ainhoa Soria, responsable de Comunicación y de Reacciones con la Industria en España en TheFork. "Muchos negocios se abren sin un análisis previo del mercado o sin estimaciones realistas de rentabilidad, algo crítico en un entorno tan competitivo como Madrid".

En un mercado donde la oferta gastronómica se multiplica cada año, la ausencia de planificación puede ser letal, sobre todo cuando se suman los altos costes iniciales, las tasas de interés elevadas y la burocracia compleja que enfrentan los nuevos emprendedores.

Tasas altas, trabas burocráticas y acceso limitado a la inversión

La financiación es otro gran obstáculo. Seis de cada diez hosteleros madrileños afirman que sus principales barreras para conseguir recursos económicos son las tasas de interés elevadas, la dificultad para acceder a inversiones y los procesos burocráticos complejos que ralentizan las solicitudes.

El chef Javier Estévez, propietario de La Tasquería (1 Estrella MICHELIN y 1 Sol Repsol), recuerda sus propios inicios con una anécdota muy ilustrativa del panorama financiero del sector: "La mayor dificultad la tuvimos hace 10 años, cuando abrimos el restaurante. En aquella época, solicitamos financiación a los bancos, y me vi obligado a meter a mis padres de avalistas. No me hizo gracia, porque tuvieron que arriesgar su patrimonio por mi negocio. Ahora todo es más fácil, pero los comienzos son muy complicados", confiesa el chef, embajador de TheFork. Los expertos apuntan a que una mayor flexibilidad en los procesos administrativos, junto con mecanismos de financiación específicos para emprendedores hosteleros, serían medidas clave para impulsar la sostenibilidad del sector.

Los grandes desafíos del emprendedor hostelero

El 31 % de los restauradores madrileños señala la competencia del mercado como su principal preocupación al abrir un negocio, seguida de la gestión de regulaciones y permisos (21 %) y la contratación de talento cualificado (21 %). En el día a día, la gestión del inventario y de las reservas son las tareas más complicadas para los hosteleros (23 % cada una), seguidas del control de calidad (19 %), la administración financiera (18 %) y la dirección de equipos (16 %). Además, la captación de nuevos clientes, tanto nacionales como internacionales, y mantener la ocupación en temporadas bajas, figuran entre los principales quebraderos de cabeza de los restauradores madrileños. En el ámbito de los recursos humanos, seis de cada diez profesionales destacan la formación y la motivación del personal como sus mayores preocupaciones, lo que refleja la dificultad de retener talento en un sector con alta rotación.

El nuevo perfil del comensal madrileño

El estudio también arroja luz sobre los cambios en los hábitos de consumo. El comensal madrileño actual es más diverso y exigente, y busca experiencias auténticas y locales. La pandemia cambió los horarios de reserva: las comidas antes de las 14:00 horas han pasado del 9 % al 17 %, y las cenas antes de las 21:00 horas han crecido del 12 % al 30 %. Por su parte, las reservas tardías (a partir de las 22:00 horas) han caído del 37 % al 23 %. El ticket medio en Madrid se mantiene estable en 26 euros por persona, y los momentos de mayor demanda continúan siendo la Semana Santa y la Navidad.

Archivo - Un camarero atendiendo una mesa en una terraza de Madrid. / Europa Press

En cuanto a preferencias gastronómicas, los restaurantes japoneses y mediterráneos lideran las reservas (18 % cada uno), seguidos de los españoles (9 %) e italianos (7 %). Una de las conclusiones más reveladoras del informe es el peso decisivo del estudio de mercado como herramienta para garantizar la viabilidad del negocio. Este tipo de análisis permite identificar al público objetivo, la competencia, la ubicación ideal y la propuesta gastronómica adecuada, aspectos fundamentales para el éxito de un restaurante.

Sin embargo, la mayoría de los negocios familiares o pequeños no cuenta con los recursos ni la formación necesaria para realizar este tipo de planificación, lo que explica que un 11% de los cierres esté directamente relacionado con no haber hecho este análisis previo.

Una iniciativa para dar voz al talento emprendedor

El estudio forma parte del programa TheFork Ambassadors, con el que la plataforma busca apoyar el talento emergente y fomentar el debate sobre los desafíos del sector. En Madrid, la presentación de los datos se enmarcó en la mesa redonda Restauración con futuro: cómo crear y gestionar un negocio que dure en el tiempo, celebrada con el apoyo de Hostelería de Madrid y la Academia Madrileña de Gastronomía. El encuentro contó con la participación de destacados chefs embajadores de TheFork: Juan Carlos García (Vandelvira), Javier Estévez (La Tasquería), Carito Lourenço (Fierro) y Sara Valls (XeiXa), junto al experto Paco Cruz, director de TheFood Manager.

El emprendimiento hostelero en Madrid sigue siendo sinónimo de pasión, sacrificio y creatividad, pero también de riesgo. La falta de planificación financiera y la complejidad del entorno económico siguen lastrando la supervivencia de muchos proyectos con potencial. El reto está en equilibrar la vocación con la gestión profesional, dotando al sector de formación, herramientas digitales y financiación accesible que permitan transformar los sueños gastronómicos en negocios sostenibles a largo plazo.