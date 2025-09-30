Los madrileños podrán pedir y anular citas en su centro de salud por WhatsApp a partir de 2026

La Comunidad de Madrid habilitará a partir de 2026 un nuevo sistema para que los pacientes puedan solicitar, modificar o anular sus citas médicas en los centros de salud a través de un canal de WhatsApp. La medida busca agilizar la gestión en la atención primaria y reducir los tiempos de espera.

Este nuevo cauce de comunicación ha sido realizado este lunes por el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, durante un encuentro con los medios. Según ha explicado, el sistema se basará en un chatbot que permitirá no solo gestionar citas, sino también realizar seguimientos médicos mediante mensajes de texto o voz.

Junto a esta novedad, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha el Portal del Paciente Madrid Salud, una web donde los ciudadanos podrán consultar desde su ordenador o tableta sus informes clínicos, radiografías, historial de vacunación y otros servicios personalizados.

Además, antes de que finalice 2025 se incorporará a la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) el acceso al Programa de Cribado Neonatal, que ya utilizan 3,6 millones de personas en la región. El objetivo es alcanzar los 5 millones de usuarios con la ampliación de funcionalidades.

Los progenitores podrán recibir notificaciones automáticas del Servicio Madrileño de Salud sobre las pruebas realizadas a los recién nacidos en sus primeros días de vida. Entre ellas figuran la conocida prueba del talón, capaz de detectar más de 30 patologías, el cribado de cardiopatías congénitas y la valoración de hipoacusias para identificar pérdidas auditivas.

Inteligencia artificial en educación

El consejero también ha detallado que la Consejería de Digitalización aplicará inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo. Una de las novedades será la revisión automática de actas de reuniones para comprobar el cumplimiento de objetivos.

Asimismo, se reforzará la plataforma Madrid Aula Digital, que ya cuenta con más de 150 cursos disponibles y ha formado a más de 100.000 docentes en competencias digitales.

Refuerzo en ciberseguridad: nace 'MadrIDefenders'

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en 2026 un Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad, que contará con entre diez y quince especialistas y utilizará sistemas de IA predictiva para anticipar posibles ciberataques.

Este centro supervisará las infraestructuras críticas regionales las 24 horas del día y los 365 días del año, en colaboración con organismos nacionales e internacionales.

De forma paralela, se creará el equipo de élite MadrIDefenders, integrado por siete profesionales altamente cualificados que representarán a Madrid en competiciones internacionales organizadas por la OTAN, como Cyber Coalition, Locked Shields o Crossed Swords.