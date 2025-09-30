Así será el futuro Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Madrid: menos de cinco minutos para realizar trámites

La capital pondrá en marcha el Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad y el equipo especializado MadriDefenders en el primer trimestre de 2026. Estos nuevos recursos se incorporarán a la Agencia de Ciberseguridad y trabajarán con herramientas avanzadas basadas en Inteligencia Artificial para tener la capacidad de predecir y anticiparse a posibles ciberataques, analizar en tiempo real grandes cantidades de eventos digitales y reaccionar en poco tiempo.

El Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad reforzará la protección de los sistemas críticos de la Administración autonómica y estará formado por un equipo de entre 10 y 15 profesionales, entre ellos un jefe de operaciones, analistas de seguridad, consultores y especialistas en gestión de incidentes. También monitorizará los 365 días del año durante las 24 horas del día las infraestructuras tecnológicas regionales y colaborará con centros nacionales e internacionales de cibervigilancia.

¿Qué son los MadriDefenders?

Por otro lado, se creará un equipo especializado de alto nivel en ciberseguridad, los MadriDefenders, que representará a la región en los principales certámenes internacionales del sector, como el Cyber Coalition, Locked Shields o Crossed Swords, organizados por la OTAN. Este grupo estará formado por siete profesionales altamente cualificados y seleccionados por la Agencia de Ciberseguridad en base a sus méritos, experiencia técnica, certificaciones internacionales y participación previa en competiciones. El equipo estará vinculado a la estructura de la Agencia y se convertirá en un pilar estratégico para posicionar a Madrid como un referente internacional en ciberseguridad.

Otros proyectos

En cuanto a sanidad, se incorporará el Programa de Cribado Neonatal en la Tarjeta Sanitaria Virtual, que permitirá a los progenitores acceder de forma instantánea a las pruebas que se realizan al bebé en sus primeros días de vida. Se lanzará un chatbot en un canal de WhatsApp para pedir cita en el centro de salud.

Menos de cinco minutos para realizar trámites

Con el proyecto EficiencIA, el ciudadano dedicará menos de cinco minutos a realizar los trámites que necesite. Para ello, antes de 2027, se incorporarán 200 nuevos procedimientos en la plataforma Cuenta Digital, alcanzando así el 90% de los trámites con impacto directo a solo un clic. Se estima una reducción del 50% en el tiempo de presentación de solicitudes y del 80% en operaciones manuales, liberando más de 82.000 horas anuales de trabajo a los empleados públicos para que se centren más los ciudadanos.