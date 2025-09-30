Ayuso endurece el discurso migratorio sin dejar de cortejar a la población latinoamericana en Madrid

El pasado 8 de mayo, la elección del papa León XIV cogió a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto institucional atípico. Escoltada por tres de sus nueve consejeros, la presidenta madrileña encabezaba en la Puerta del Sol el homenaje promovido por la Comunidad de Madrid a los 233 fallecidos un mes antes cuando caía el techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. "Los madrileños y el resto de españoles les acompañamos en su duelo, compartimos su dolor como propio y pasaremos este momento juntos", señalaba ante varios centenares de dominicanos afincados en Madrid.

Es solo uno de los numerosos gestos de Ayuso hacia la población de origen latinoamericano de la región. Desde hace meses tanto el Gobierno autonómico como el PP madrileño vienen endureciendo el discurso migratorio.

No son solo ya palabras altisonantes del secretario general de la formación en Madrid, Alfonso Serrano, o la exigencia de cierre de los Centros de Acogida y Derivación dependientes del Gobierno central en Carabanchel, Alcalá de Henares o Pozuelo de Alarcón. Son también acciones políticas como la presentación de hasta tres recursos, uno ante el Tribunal Constitucional y dos ante el Tribunal Supremo, contra las distintas normativas que regulan el reparto de menores extranjeros no acompañados desde comunidades declaradas en situación de contingencia migratoria, o la remisión a la Delegación del Gobierno de expedientes para solicitar la repatriación de menores extranjeros que muestran lo que se entiende como "imposibilidad para la adaptación". Desde finales de marzo, se han enviado 52 informes, y esta semana se mandarán otros dos, sin que desde el organismo que dirige Francisco Martín se haya informado al Gobierno regional sobre el inicio de alguno de los procedimientos.

La propia Ayuso ha elevado el tono, coincidiendo con la declaración suscrita en Murcia por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus barones, presidenta madrileña incluida, en la que plantean, entre otras medidas, un visado por puntos o la expulsión de migrantes ilegales que delincan o regularizados que reincidan. Ayer mismo, en una entrevista en televisión, Ayuso hablaba de "un montón de personas sin oficio ni beneficio" que "deambulan" por calles de toda España o apuntaba a la cuestión de la prueba de determinación de edad de los jóvenes que llegan a España y afirman ser menores, un asunto por el que Vox le azuza jueves tras jueves en las sesiones de control en la Asamblea.

Festival de la Hispanidad y viajes

Esa subida del diapasón no es incompatible, en cambio, con seguir cortejando a la población latina en Madrid. En la misma entrevista televisiva de ayer afirmaba que "la inmigración hispana no es inmigración". "Un argentino, un venezolano en Madrid no es un inmigrante", decía. "Lo será por una cuestión legal de papeles, pero no lo es, a ningún efecto". Unas declaraciones alineadas con uno de sus eslóganes favoritos, ese de que "en Madrid se escuchan todos los acentos del español" y que tanto utiliza como rebote contra ella Vox cada vez que la formación de ultraderecha busca amplificar la comisión de un delito por algún extranjero.

El PP en su declaración vira hacia privilegiar la llegada de migrantes procedentes de Hispanoamérica al establecer el "vínculo especial" con las "naciones hermanas" y señalar que constituye "una oportunidad natural de enriquecimiento mutuo".

En ese discurso lleva años la presidenta madrileña. Y quizás uno de los ejemplos más claros sea el festival Hispanidad, descrito en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte como un empeño personal de la presidenta cuya dimensión no para de crecer desde 2021, el año en que se celebró por primera vez. Si en aquella ocasión fueron 150.000 los asistentes, el año pasado se alcanzaron los 630.000, cifra que se espera superar este 2025. Serán en total 150 actividades, algunas de las cuales ya han comenzado aunque el grueso de las mismas se desarrollarán entre los días 3 y 12 de octubre, entre ellas una cabalgata por la Gran Vía y un concierto de la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan.

También la política de viajes internacionales de la presidenta madrileña parece atender a esa visión estratégica hacia Hispanoamérica. Más allá del alcance comercial, se enfatiza el nexo cultural. La presidenta madrileña ha convertido en otro de sus eslóganes la idea de Madrid "como plaza mayor del español" o "plaza mayor de la hispanidad". En poco más de un año y medio ha viajado tres veces a países de América Latina: en marzo de 2024 visitó Chile; en enero de 2025, Perú, y pocos meses después, en abril, Ecuador. A lo que se suma el paso de varios días por Miami durante su último viaje institucional a EEUU, en junio.