El Ayuntamiento de Madrid rechaza las iniciativas de la izquierda que condenan el "genocidio" en Gaza tras asegurar Almeida que se "utiliza el sufrimiento del pueblo gazatí"

Las palabras Gaza, Israel o Vuelta Ciclista han ido saliendo sucesivamente a lo largo de la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. En varias ocasiones, los portavoces populares reprocharon a los socialistas que no se hayan opuesto a que el FC Barcelona se enfrente al equipo israelita Hopoel Tel Avivi. También les han acusado de utilizar "el sufrimiento del pueblo gazatí" como cortina de humo para tapar otros problemas en el Gobierno. Por su parte, conforme avanzaba el día, la izquierda madrileña iba elevando el tono por no conseguir una condena expresa del "genocidio del pueblo palestino" por parte del equipo del Gobierno municipal.

Hubo varias propuestas en este sentido. La número 41 del Orden del Día se correspondía a la del concejal Eduardo Fernández Rubiño, portavoz de Más Madrid, para el Ayuntamiento condenara de forma "expresa la invasión militar israelí emprendida por su presidente Netanyahu que está produciendo el genocidio y la vulneración de derechos humanos del pueblo palestino". La iniciativa estaba escrita en los mismos términos que la que se aprobó por unanimidad en un pleno en 2022 "para referirse a la invasión rusa de Ucrania", pero tanto el PP como Vox votaron en contra.

Durante el debate, Nacho Murgui (Más Madrid) cuestionó al Partido Popular "cómo de blancos tienen que ser los niños asesinados para que muestren su repulsa más firme y sin matices" contra el "genocidio" en Gaza. "Se han mostrado más conmovidos por la interrupción de un evento deportivo que por el bombardeo de hospitales y de escuelas", añadió en alusión a sus críticas por las protestas para cancelar el paso de La Vuelta a España en Madrid.

Relato

También denunció haber tenido que soportar durante el Pleno insultos como "Hamás Madrid" o "acusaciones de antisemitismo". Agravios que venían, "paradójicamente", de las mismas personas que "se han negado a eliminar el nombre de una calle dedicada a la División Azul” por ser soldados que "iban a luchar contra el totalitarismo". Lo dijo citando al presidente de la Cámara, Borja Fanjul. "Se olvidaban ustedes que era nada más y nada menos que la División 250 de la Infantería del ejército nazi. ¿Se le ocurre alguna expresión más brutal de antisemitismo que el ejército nazi? Pues ustedes le mantienen una calle", añadió.

El grupo socialista ha sacado la bandera de Palestina en el Pleno. / CEDIDA

"El Partido Popular está enrocado en esta espiral que se niega a condenar", añadió en su intervención Fernández Rubiño. Pero el Gobierno municipal mantuvo su postura. La concejala Yolanda Estrada aseguró que no iban a "aceptar lecciones de Derechos Humanos, de solidaridad ni, mucho menos, de justicia de quienes seleccionan a las víctimas en función de su casposo ideario político". De hecho, tildó de "repugnantes" a los portavoces de Más Madrid "hablando de políticas de Derechos Humanos".

Estrada insitió en que la posición de los populares no varía en función de la ideología de las víctimas, por lo que condenaban tanto "la masacre que se está viviendo en Gaza" como "los ataques terroristas de Hamás contra Israel". Algo que, por cierto, hicieron todos los grupos municipales.

La portavoz popular prosiguió con la tesis de que "la extrema izquierda" utiliza este drama como "parte de un relato para tapar sus vergüenzas nacionales", en alusión al gobierno de Pedro Sánchez. Un día antes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también decía que no serían "cómplices de una estrategia puramente política para desviar los problemas que hay en España y para tratar de que esos problemas se focalicen en el pueblo gazatí". A los miembros de Más Madrid les llamó "hipócritas de porrillo" y un "peligro para el mundo".

Segunda propuesta

Los socialistas también llevaron su propia iniciativa para que el Pleno para que el Ayuntamiento mostrase "su absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania", y manifestase "su apoyo a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU". PP y Vox volvieron a votar en contra mientras los concejales del PSOE mostraban banderas palestinas.

Jorge Donaire Huertas recordó que "el 82% de los españoles califican como genocidio lo que Israel está cometiendo", antes de recordar las cientos de miles de muertes que se suman en Gaza según diversas organizaciones internacionales.

A lo largo de la jornada, la portavoz socialista, Reyes Maroto, recordó que el Ayuntamiento de Madrid borró una bandera palestina pintada en un colegio. También mostró a los concejales una de las 27 fotografías de fotoperiodistas gazatíes que se exponen en el Museo Thyssen, y en la que se ven las llamadas "colas del hambre" en Gaza. Para terminar su intervención, invitó al regidor a acudir con ella al término del Pleno. Así, expuso, dejaría de ver cifras y titulares para ver "las vidas rotas por un genocidio que no quiere condenar".