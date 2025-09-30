Un Atlético 'al alza' busca completar ante el Eintracht una semana perfecta en el Metropolitano

Jorge Valdano, en una de sus sabias intervenciones, dio vida a la expresión "el fútbol es un estado de ánimo". Y es que la última semana del Atlético de Madrid no puede hacer más justicia a esta ley no escrita en esto del fútbol. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone venía de sumar un nuevo tropiezo en Mallorca, caer en el último minuto ante el Liverpool y apenas sumar una sola victoria en la temporada ante el Villarreal. En cuestión de días, el rumbo parece haber dado un giro radical. Una victoria balsámica ante el Rayo Vallecano y una goleada para la historia ante el Real Madrid parecen haber levantado el ánimo de un equipo que parecía condenado en septiembre. Con este buen hacer recibe el Atlético de Madrid al Eintracht de Frankfurt (martes, 21:00 horas) en lo que será la segunda prueba de los rojiblancos en la Champions.

Subidón para el Atlético

Y es que los de Simeone llegan en plenitud a esta segunda cita en la máxima competición europea. Los rojiblancos han completado una semana perfecta. En primer lugar, en la jornada intersemanal, el Atlético se impuso al Rayo Vallecano con una remontada en los minutos finales de encuentro. Julián anotó un hat-trick reparador, con el que recuperó el olfato goleador y el equipo volvió a sumar tres puntos tras el empate en Mallorca. En el derbi ante el Real Madrid, el Metropolitano vivió una de esas tardes que quedan para el recuerdo. Los rojiblancos aplastaron al conjunto blanco en la segunda mitad. Julián volvió a ser un líder con un doblete. Sorloth vio portería rival, al igual que Griezmann después de más de siete meses de sequía.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria en el derbi. / Associated Press/LaPresse / LAP

Todo lo sucedido el sábado en clave rojiblanca fue una redención. Empezando por un más que cuestionado Simeone y acabando en aquellos jugadores que habían perdido credibilidad en este arranque de temporada. Más allá de los atacantes, Giuliano se convirtió en un dolor de cabeza para la defensa rival. El argentino ganó todos y cada uno de los duelos a Carreras, que hasta la fecha había mostrado una solidez defensiva impecable. Koke volvió a ser el líder del equipo desde el centro del campo. Pese a perder la titularidad en el inicio de temporada, el madrileño realizó uno de sus mejores partidos como rojiblanco. Corrió, defendió y asistió a Sorloth en el tanto del empate. Lideró al conjunto rojiblanco en todos los aspectos, acompañado de un Pablo Barrios que presenta candidatura a ser digno sucesor.

En cambio, el técnico argentino opta por bajar el soufflé tras el resultado conseguido en el derbi madrileño. "Teníamos que ganar el partido que nos tocó ganar y hoy entrenamos a la tarde para tener un poco más de descanso y estar fuertes. Nadie se acuerda de lo que pasó ayer, vale el ahora, el plan no lo decidimos nosotros y hay que afrontar lo que viene, tener fe y creer en lo que hacemos", defendía Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido ante los alemanes. Ya lo hizo una vez finalizado el encuentro ante el Real Madrid: "Es una victoria importante, pero solo son tres puntos".

Sin margen de error

Entre tanto, el Atlético no tiene margen de error en el encuentro de este martes. Apenas es el comienzo de la fase liga de la Champions, pero los rojiblancos ya cuentan con una derrota en el casillero después de la visita a Anfield. Un nuevo tropiezo, esta vez ante el Eintracht, podría complicar la presencia de los rojiblancos en los ocho primeros puestos de la clasificación. Por delante queda visitar al Arsenal, recibir al Inter y una siempre visita complicada a Turquía para medirse al Galatasaray en enero. Esta temporada cobra aún más importancia la presencia entre los ocho primeros clasificados, debido a que otorga factor campo en las eliminatorias.

El conjunto rojiblanco acudirá a su mejor aliado para afrontar este tramo de la temporada: su afición. “Le doy mucha importancia a la grada. La gente que está detrás del arco empuja para vivir tardes o noches increíbles. Hay chicos nuevos que tienen la ilusión de vivir lo que se le cuenta antes de llegar al Atlético. Necesitamos que la gente apoye al equipo y nosotros necesitamos claramente hacer un buen partido”, confesaba Simeone hace tan solo unas semanas.

Sin embargo, el técnico argentino no podrá estar a pie de campo en el encuentro ante el Eintracht, debido a que la UEFA le ha impuesto un partido de sanción tras ser expulsado en los minutos finales del encuentro ante el Liverpool. Nelson Vivas tomará los mandos del equipo mientras Simeone observa a sus pupilos desde la grada del Metropolitano. El Atlético de Madrid afronta un nuevo compromiso de Champions con "la ilusión de siempre", pero con la intención de reafirmar las sensaciones de una semana que bien podría cambiar el rumbo de la temporada en los rojiblancos.