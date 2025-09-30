Arroyomolinos aprueba los presupuestos de 2025, que recogen una inversión "histórica"

El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha dado luz verde a los presupuestos municipales de 2025, unas cuentas que ascienden a 39,9 millones de euros y que recoge un "histórico" plan de inversiones, que incluyen algunas como el 'Plan asfalto' o el nuevo contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos.

Así lo ha destacado el concejal de Economía y Hacienda, Rubén Maireles (PP), quien ha detallado que las cuentas de 2025, aprobadas hoy en el Pleno, reunido en sesión extraordinaria y urgente, se elevan a 39,9 millones de euros, una cifra que representa "un aumento del 15 % en comparación con las que se encontraban vigentes".

"En un razonable plazo de tiempo, los vecinos de Arroyomolinos comprobarán que todo este trabajo administrativo, obligatorio en una administración pública, se traducirá en mejoras tangibles. Invertiremos mucho más en asfalto, limpieza y mantenimiento sin subir impuestos ni tasas", ha añadido Maireles.

El edil de Economía y Hacienda ha explicado además que la aprobación definitiva del presupuesto implica que el Ayuntamiento disponga de "una herramienta esencial para el despliegue y la ejecución de proyectos que son demandados por los ciudadanos y que en próximas fechas serán una realidad".

Las cuentas, además, han sido elaboradas de acuerdo con el principio de estabilidad financiera -con un estricto equilibro entre los ingresos y gastos- y destacan por "su credibilidad, sensatez y eficiencia", según han señalado desde el Consistorio en una nota.

En el marco del mencionado plan de inversiones, el área de Urbanismo dispondrá de una partida de un millón de euros para el desarrollo, a lo largo de 2026, de la fase II del 'Plan Asfalto', obra que será complementaria a los trabajos del primer ciclo, cuya adjudicación es inminente.

La Concejalía de Mantenimiento experimentará igualmente un destacado crecimiento presupuestario, ya que incluye una dotación de 5,3 millones que servirá para costear, entre otros asuntos, el nuevo contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos, que se adjudica este mismo miércoles.

Esa misma Delegación recibe otra partida cercana a los 3,4 millones de euros, que irán al arreglo y al mantenimiento de los parques, y otra de 272.000 euros para la renovación de las farolas del alumbrado público.

La Concejalía de Educación, por su parte, contará con partidas que suman un total de 1,7 millones de euros; mientras que las de Deporte, por otro lado, ascienden hasta los 2,5 millones de euro