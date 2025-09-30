MADRID
La ampliación del SER de Moncloa-Aravaca en el barrio de Valdezarza comienza a funcionar este miércoles
Se regulan 701 nuevas plazas más:: 689 verdes y 12 azules
EP
La ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en Valdezarza, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, comenzará a funcionar desde este miércoles, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.
De este modo se regulan en este barrio 701 plazas más: 689 verdes y 12 azules. Supone la tercera fase de ampliación del servicio que ya se implantó en parte del barrio a principios del año 2020, con 763 plazas, y en marzo de 2023, con 957.
Las plazas de aparcamiento reguladas ya alcanzan un total de 2.421 (2.306 verdes y 115 azules). Su puesta en marcha atiende a la aprobación, en el Pleno del distrito de Moncloa-Aravaca del pasado junio de ampliar el SER a otra zona del barrio de Valdezarza, tras las consultas realizadas a asociaciones vecinales en mayo y junio de este año.
Perímetro
La nueva zona se enmarca dentro de las calles de Antonio Machado, Sinesio Delgado, Villaamil, Valle de Anso, San Restituto, Denia, Armenteros, Arciniega, Isla de Long y Alcalde Marín de Alzaga.
Los vecinos empadronados en el barrio ya pueden solicitar la autorización de estacionamiento de residente para aparcar sin ser sancionados en las nuevas plazas.
El Ayuntamiento de Madrid inició una campaña de comunicación a principios de septiembre para que los residentes conozcan las características de la ampliación mediante correos electrónicos y SMS, carteles informativos en las comunidades de vecinos y dípticos sobre los canales para obtener la autorización de estacionamiento: la web www./esmadrid.es/ser, el teléfono 010, en cualquiera de las oficinas de atención a los ciudadanos de Línea Madrid o en la Oficina Especializada de la calle Bustamante, 16.
