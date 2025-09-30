Almeida reta a Maroto a opinar sobre el Barça-Hapoel después de que la socialista defendiera las protestas de La Vuelta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, han protagonizaron este martes un tenso intercambio dialéctico en el Pleno del Ayuntamiento a cuenta de las manifestaciones del pasado 14 de septiembre, que cancelaron La Vuelta Ciclista en Madrid, y la postura ante eventos deportivos con equipos israelíes.

El enfrentamiento se produjo cuando Maroto preguntó al regidor si considera "gentuza" a los madrileños que se manifestaron "libre y pacíficamente" el 14 de septiembre, tal y como habrían expresado "destacados cargos del PP de Madrid".

Almeida respondió lanzando una contrapregunta a la portavoz socialista: "¿Está usted de acuerdo en que el Barcelona juegue contra el Hapoel como estaba de acuerdo con los manifestantes de La Vuelta? ¿Sí o no?". El alcalde aludía así al partido de Euroliga que el FC Barcelona disputa este martes contra el equipo israelí Hapoel Tel Aviv, y reprochó a Maroto que no "reclame" contra este encuentro. "¿O no quiere decirlo para que no se enfade el señor Illa?", ironizó.

"La violencia no tiene colores"

Sobre lo de "gentuza", el regidor madrileño precisó su definición. Según dijo, para él no lo son los "manifestantes que pacíficamente hicieron un ejercicio de su derecho de protesta", pero sí "aquellos que ese domingo agredieron a 22 policías que necesitaron asistencia, que tiraron a cuatro ciclistas en La Vuelta, y que llevaban chinchetas y cristales para tirar al paso de los deportistas por si entraban en el Circutio del Paseo de la Castellana", argumentó en un tono molesto.

Por su parte, Maroto defendió que el alcalde tenía este martes "una nueva oportunidad de situarse en el lado correcto de la historia". Tras mostrarle al regidor una fotografía de ese día, Moroto le aseguró que donde él ve violencia, ella ve "dignidad". "Violencia es lo que se vivió durante 21 días en un Ferraz asediado, 21 días y ninguna declaración institucional", le reprochó la socialista al alcalde, quien minutos después le leyó la declaración institucional que realizó durante aquellos días.

Almeida insistió en que "la violencia no tiene colores" ni se legitima "en función de quién la ejerce". "La violencia es en todo momento condenable, señora Maroto", subrayó el regidor para cerrar su intervención.