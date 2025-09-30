TIEMPO
La AEMET advierte sobre temperaturas "por encima de lo normal" durante los próximos días en Madrid
Los termómetros siguen al alza en la capital, que se prepara para un fin de semana cálido
El otoño arrancó en el hemisferio norte hace días, pero Madrid, en vez de caminar hacia temperaturas más frescas, parece estar dando marcha atrás hacia el verano. Quien pensase que el calor iba a abandonar el país de golpe y porrazo, se equivocaba. Estos próximos días la capital volverá a registrar valores cercanos a los treinta grados que obligarán a sus vecinos y turistas a buscar refugio en las horas centrales de la jornada.
Este martes, los termómetros todavía se mantendrán moderados. Las temperaturas mínimas durante la pasada madrugada fueron de dieciséis grados. Durante la tarde, el mercurio ascenderá hasta los veinticinco grados en una ciudad que no se librará de las nubes hasta bien entrada la noche. Mañana, con el inicio de octubre, esta tendencia al alza continuará, pero todavía lo alcanzará su tope.
Fin de semana caluroso en Madrid
Este miércoles el aumento continuará, alcanzándose los veintisiete grados centígrados en la capital. No obstante, será entre el jueves y el sábado cuando el termómetro llegue a unos veintiocho grados que, bajo un sol resplandeciente, traerán de vuelto el sofoco a la ciudad durante unos días.
A partir del domingo, la situación debería volver a cambiar, con un descenso térmico de hasta cinco grados respecto al día anterior. En cualquier caso, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado que en la próxima quincena Madrid vivirá temperaturas "por encima de lo normal", sin pronóstico de lluvia alguna en ningún rincón de la Comunidad de Madrid.
