Así será el túnel de la A-5 en Madrid que abrirá en 2026: fecha, características y cómo cambiará la movilidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este lunes que en noviembre de 2026 se podrá circular por el nuevo túnel de la A-5, actualmente en construcción. El proyecto, que forma parte del Paseo Verde del Suroeste, contempla también la creación de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes sobre la cubierta de la vía.

Durante una visita a las obras de soterramiento, Almeida ha explicado que ya se han ejecutado 5.869 pilotes (el 84% del total) y hormigonado 37.466 metros cuadrados, lo que permite haber completado 300 metros de los 3,8 kilómetros de túnel previstos. "Todo ello con el propósito de cumplir con el plazo que comprometimos con los madrileños, que fue que en noviembre de 2026 estaría o se podría circular ya por los túneles de la A-5", ha señalado el regidor.

El futuro paso subterráneo, que dará servicio a los 80.000 vehículos que diariamente pasan por esta autovía, se conectará con los subterráneos de la M-30 en la avenida de Portugal.

Tendrá tres carriles por sentido en dos vanos. Los carriles próximos a la mediana estarán diseñados como bus-VAO, con señalización variable para adaptarse a las necesidades del tráfico. Según el Ayuntamiento, este sistema permitirá una mayor flexibilidad y optimización de la infraestructura.

Impacto en la movilidad

La cubrición de la A-5 permitirá dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer. Según cálculos municipales, los vehículos en superficie se reducirán en un 90%, lo que contribuirá a disminuir las emisiones contaminantes y a mejorar la seguridad vial.

Además, el proyecto resolverá los problemas de retenciones en puntos conflictivos como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla.

Respecto a las quejas de los vecinos sobre la dificultad para llevar a sus hijos al colegio, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha indicado que se están estudiando alternativas para facilitar los cruces de la A-5: "Estamos analizando habilitar alguno de los semáforos que actualmente está solo regulando el tráfico y que se pueda habilitar también para el cruce de peatones".